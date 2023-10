Kerwe auf dem Messeplatz in Kaiserlautern: Das steht auf dem Programm

per Mail teilen

Kaiserslautern feiert im Oktober das größte Volksfest im Westen der Pfalz: Die Kerwe auf dem Messeplatz soll den Besuchern elf Tage lang vor allem Spaß machen.

Eins vorweg: Auch in diesem Jahr gibt es zum Auftakt und zum Abschluss der Lautrer Oktoberkerwe wieder ein Feuerwerk. Während andere Städte wie zuletzt Neustadt mit dem Deutschen Weinlesefest darauf verzichtet haben, hält Kaiserslautern am bunten Spektakel fest. Und genauso bunt und voller guter Laune sollen nach den Plänen der Stadt auch alle anderen Kerwetage auf dem Messeplatz werden.

Das sind die Attraktionen bei der Oktoberkerwe 2023 Riesenrad "Wheel of city" Nostalgisches Kettenkarussell "Superwellenflug" 80 Meter hoher Riesenkettenflieger "Jules-Verne-Tower" Karussell "Disco Fieber" Fahrgeschäft "Magic" mit Licht- und Soundeffekten Überschlagsschaukel "Revolution" Glaslabyrinth "Kristall Palast" "Magic House" mit 70 Zauber- und Spezialeffekten "Freddy´s Circus" mit mehr als 40 Hindernissen und Röhrenrutsche Fahrgeschäft "Breakdance" Berg- und Talbahn "Musik Express" Boxautos Mehrere Kinderfahrgeschäfte und Ponyreiten

Eröffnet wird die Kerwe am 20. Oktober mit dem traditionellen Fassbieranstich, den diesmal der neue Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) vornimmt. Trinken und Essen darf auf dem größten Volksfest der Westpfalz ohnehin nicht zu kurz kommen: Dafür sorgt das Angebot in den Biergärten, Bistros, Zelten und an den Imbissständen auf dem Messeplatz.

Familientag und Fest mit US-Amerikanern auf der Lautrer Kerwe

Außerdem gibt es zwei Tage mit besonderen Programmpunkten: Am 25. Oktober ist Familientag auf der Lautrer Oktoberkerwe. Alle Fahr- und Eintrittskarten kosten dann nur die Hälfte. Kinder können sich kostenlos schminken lassen und ein Luftballonkünstler ist vor Ort. Am 27. Oktober findet dann noch ein Deutsch-Amerikanisches Freundschaftsfest statt.

Das Feuerwerk steigt am ersten und letzten Kerwetag, am 30. Oktober und zwar abends ab 21 Uhr.