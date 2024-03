Der Salemer Affenberg startet am Samstag in die neue Saison. Die Berberaffen können wieder hautnah erlebt werden. Auch andere Ausflugsziele am Bodensee beenden ihre Winterpause.

Am Bodensee und in Oberschwaben beginnt die Ausflugssaison. Einige Touristenattraktionen starten schon vor Ostern. Zum Beispiel der Affenberg in Salem (Bodenseekreis), Deutschlands größtes Affenfreigehege. Am Wochenende öffnet der Park nach der Winterpause wieder für Besucherinnen und Besucher.

Nachwuchs bei den Berberaffen im Mai

Derzeit leben rund 200 Berberaffen auf dem Affenberg in Salem. Doch bald sollen es mehr sein. Spätestens im Mai wird der Nachwuchs erwartet. Bis zu 15 kleine Äffchen werden dann die Population vergrößern und das Freigehege erkunden: Rund 20 Hektar groß ist das Freigehege der Berberaffen - das entspricht etwa einer Fläche von 28 Fußballfeldern.

Im Mai rechnet der Affenberg Salem wieder mit Nachwuchs. dpa Bildfunk Felix Kästle

Störche auf dem Affenberg in Salem

Zum Saisonstart beginnt nach Auskunft des Affenbergs auch die Paarungszeit der Störche, die rund um den Affenberg ihre Nester beziehen. Man erkennt ihr Werben am lauten Klappern. Darüber hinaus können die Besucher auf dem Affenberg auch Damwild und verschiedene Vögel beobachten, wie beispielsweise Graugänse und Haubentaucher.

Schloss Waldburg in Oberschwaben startet mit Frühlingsfest

Nicht nur der Affenberg startet in die neue Saison, auch andere Touristenattraktionen in der Region öffnen. Schloss Waldburg (Kreis Ravensburg) feiert am Wochenende den Start mit einem Frühlingsfest für die ganze Familie. Das Schloss ist eigentlich eine mittelalterliche Burg - und bietet deshalb unter anderem auch Ritterspiele für Kinder.

Saisonstart auf der Höri: Auf den Spuren von Otto Dix

In Hemmenhofen auf der Höri (Kreis Konstanz) können Besucher ab Samstag wieder das Museum Haus Dix besuchen. Die diesjährige Ausstellung heißt "Innere Emigration? Otto Dix und die politische Landschaft". Sie zeigt seine Landschaftsgemälde, die am Bodensee entstanden sind. In dem einstigen Atelier und Wohnhaus mit Blick auf den Bodensee lebte der Maler mit seiner Frau Martha und den drei Kindern von 1936 bis zu seinem Tod 1969.

Blumeninsel Mainau und Pfahlbaumuseum schon geöffnet

Andere beliebte Ausflugsziele sind bereits in die Saison gestartet: Die Pfahlbauten in Unteruhldingen (Bodenseekreis), die derzeit aber nur an den Wochenenden geöffnet haben. Und die Blumeninsel Mainau, die sich in diesem Jahr unter dem Motto "Flower Power" präsentiert.