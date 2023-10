Waldburg lockt so viele Besucher wie noch nie

Rund 30.000 Menschen haben in diesem Jahr die Waldburg besucht. Die mittelalterliche Burg in der Gemeinde Waldburg (Kreis Ravensburg) gehört zu den Wahrzeichen Oberschwabens.

Auf der Waldburg geht in gut einer Woche die Sommersaison zu Ende. Max Haller, der auf der Waldburg das Museum und die Gastronomie betreibt, zählte nach eigenen Angaben rund 30.000 Besucherinnen und Besucher.

10.000 Gäste mehr als im vergangenen Jahr

Haller zeigt sich sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Er spricht gar von einem „sensationellen Ergebnis“, so viele Menschen seien noch nie gekommen. Im vergangenen Jahr waren es rund 20.000 Gäste, es gab zeitweise aber auch noch coronabedingte Einschränkungen. Die aus seiner Sicht erfreulichen Zahlen seien auch auf die Veranstaltungen und die Ausstellungen in der mittelalterlichen Burganlage zurückzuführen. Haller betreibt auf der Waldburg seit 23 Jahren die Gastronomie, seit vier Jahren ist er auch für den Museumsbetrieb zuständig.

Es sollen noch mehr Besucher kommen

Auch wenn Haller mit der Gästezahl in diesem Jahr zufrieden ist, will er in Zukunft noch mehr Menschen auf die Waldburg locken. Denn Unterhalt, Renovierungen und Energie verursachten auch bei ihm als Pächter hohe Kosten, so Haller. Der Museumsbetrieb werde bislang weitgehend von der Gastronomie getragen.

Gruppenbesuche und Veranstaltungen auch nach Saisonende

Wenn jetzt nach den Herbstferien die Saison zu Ende geht, dann können Besucher nicht mehr unangemeldet zu der Burganlage hoch über der Gemeinde Waldburg kommen. Für Gruppen ist das nach Anmeldung aber weiterhin möglich. Und die nächsten Veranstaltungen stehen schon an, wie etwa Anfang kommender Woche. An zwei Abenden erfahren Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über Traditionen und Bräuche des Halloween-Festes, kündigt Max Haller an. Vorträge, Musik und eine Feuershow soll es geben.

Toller Panoramablick von der Waldburg

Die Waldburg blickt auf eine fast 1000-jährige Geschichte zurück. Besitzer und sozusagen „Burgherr“ ist Fürst von Johannes von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee. Von der Aussichtsplattform der Waldburg haben Gäste bei schönem Wetter und guter Weitsicht einen eindrucksvollen Blick über den gesamten Bodenseeraum samt Alpenkette, aber auch über Oberschwaben und das Allgäu.