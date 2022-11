Auf Entdeckungstour in Oberschwaben

per Mail teilen

"Expedition in die Heimat"-Moderatorin Annette Krause hat sich auf die Spur der Magischen Orte in Oberschwaben begeben. Sie erwarten Abenteuer und eine vielfältige Landschaft.

Die Region Oberschwaben im Südosten von Baden-Württemberg bietet Sehenswürdigkeiten, Kleinode und Ausblicke, die einen besonderen Zauber haben. "Expedition in die Heimat"-Moderatorin Annette Krause hat sich auf den Weg gemacht, um die Region genauer zu erkunden. Sie besucht das Wahrzeichen von Oberschwaben, die berühmte Waldburg (Kreis Ravensburg), und entdeckt an der Grenze zum Allgäu eine Linde, der eine heilende Wirkung nachgesagt wird. Die Waldkönigin von Baden-Württemberg zeigt ihr die Magie der oberschwäbischen Ried- und Moorlandschaft.

Besuch in der Schwitzhütte in Bad Schussenried

Bei Bad Schussenried (Kreis Biberach) wird Annette Krause Teil eines echten Männerrituals: Der sogenannten Schwitzhütte. Mehrmals im Jahr kommen hier Männer zusammen, um eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen. In einem Feuer werden dazu zunächst Steine erhitzt. Diese werden dann in eine Art Zelt gebracht. Ähnlich wie in einer Sauna sitzen die Männer dort zusammen.

Die Schwitzhütte in Bad Schussenried ist eine intensive Erfahrung. SWR

Dudelsack-Klänge aus dem Allgäu

Die wilde Flusslandschaft der Argen gehört ebenfalls zu den Magischen Orten Oberschwabens. Mit dem Outdoor-Experten Gerd Schlotterbek und seinem Team unternimmt Annette Krause eine abenteuerliche Kanufahrt.

Bei bestem Wetter zeigen die "Allgaischotten" ihr Können. SWR

Wesentlich entspannter ist die Radtour zur Gschnaidter Kapelle (Kreis Oberallgäu) und zur Siggener Höhe (Kreis Ravensburg). Bei schönem Wetter treffen sich hier einmal die Woche die "Allgaischotten" zur Dudelsack-Probe.