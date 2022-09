Ausflugstipp: Waldburger Erlebnisweg

per Mail teilen

Fünf Ausflugsziele haben sich seit Ende August zum Waldburger Erlebnisweg zusammengeschlossen. Die zwölf Kilometer lange Rad- oder Wandertour beginnt bei der mittelalterlichen Waldburg (Kreis Ravensburg).

Die Waldburg im gleichnamigen Ort in Oberschwaben ist eine der imposantesten Mittelalter-Burgen im Land. Eine zwölf Kilometer lange Erlebnistour startet dort.

Der Ausflug für die ganze Familie, beginnend an der Waldburg, bietet jede Menge Höhepunkte: Bewegung, leckeres Essen mit regionalen Besonderheiten, Eintauchen in die Welt des Mittelalters und Begegnungen mit exotischen Tieren, die sich auch streicheln lassen. All das bietet jedenfalls das neue Gemeinschaftsprojekt unter dem Namen "Waldburger Erlebnisweg".

Eindrücke von der Erlebnisweg