Bauernhausmuseum in Wolfegg will mehr Inklusion schaffen

Im März startet die neue Saison im Bauernhausmuseum in Wolfegg (Kreis Ravensburg). In diesem Jahr will man dort das Thema Inklusion in den Fokus nehmen.

Das Bauernhausmuseum will das Erlebnis in der kommenden Saison besser für Menschen mit Behinderung zugänglich machen. Das Museum hat nun das Programm für das Jahr 2024 vorgestellt. Um das Museum für Menschen mit Behinderung zugänglicher zu machen, ist die Internetseite neu gestaltet worden, um mögliche Barrieren zu reduzieren. Es gibt Texte in leichter Sprache, Screenreader, die die Inhalte für Blinde vorlesen und Videos in Gebärdensprache für Gehörlose. Das sei unter anderem durch eine Spende in Höhe von 25.000 Euro der Sparkasse Ravensburg-Weingarten möglich gewesen, teilte das Museum mit.

Inklusive Dauerausstellung im Hof Beck

Im Hof Beck wird rechtzeitig zur Saisoneröffnung im März die inklusive Dauerausstellung "Alltagswelten – gestern und heute" fertig. Diese sei zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen und lade zu einer Reise in die Vergangenheit ein, so das Bauernhausmuseum. "Wie war der Alltag um 1900, als es noch kaum elektrische Geräte in den Haushalten gab? Als die Menschen noch nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen konnten? Bevor das Internet erfunden wurde?" - diese Fragen sollen in der Ausstellung durch einen direkten Vergleich mit der heutigen Zeit anschaulich erklärt werden - wieder für alle Menschen zugänglich - ob mit oder ohne Behinderung.

Das Bauernhausmuseum zeigt das Leben im ländlichen Oberschwaben - jetzt auch noch besser zugänglich für Menschen mit Behinderung. SWR Marion Kynaß

Inklusion auch auf dem Spielplatz leben

Auf dem Museumsgelände selbst soll Inklusion ebenfalls eine größere Rolle spielen. Im Fokus steht auch das Thema "Kindheit". Und dazu passt laut Museumsleiterin Tanja Kreutzer, dass im Juli ein neuer, inklusiver Kinderspielplatz eröffnet wird. Dort gibt es Spielgeräte für größere und kleinere, sowie ruhigere und aktivere Kinder mit und ohne Behinderung. Sie können beispielsweise auf einem alten Traktor mit Heuwagen klettern oder Räuber und Gendarm spielen. Die Spielgeräte sind so angepasst, dass die Kinder gemeinsam rund um den Bauernhof spielen können. Zum Beispiel gibt es auch eine Rollstuhlrutsche.