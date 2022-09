Volksmusiktag im Bauernhaus Museum Wolfegg

Aufgewachsen ist Herbert Pixner mit fünf Geschwistern auf einem Bergbauernhof in Südtirol. Das Musizieren auf den unterschiedlichsten Instrumenten bringt er sich dann selbst bei, absolviert nebenbei eine Tischlerlehre, arbeitet als Radiomoderator, als Bar-Musiker in den USA und gründet diverse Musikgruppen von Volksmusik über Jazz bis Klassik und zeitgenössischer Musik.

Heute gilt Herbert Pixner als einer der vielseitigsten Musiker*innen im Alpenraum. Mit seinem "Herbert Pixner Projekt" füllt er riesige Säle in der ganzen Bundesrepublik. Mit Andreas Maurer hat er über seinen Weg zur Musik, die Kraft der Natur, die Bedeutung der Volksmusik und vieles mehr gesprochen. mehr...