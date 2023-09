per Mail teilen

Im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg (Kreis Ravensburg) findet am Wochenende ein Eseltreffen statt. Mehr als 100 Esel sind dabei zu bestaunen.

Zum zehnten Mal findet am Samstag und Sonntag das Eseltreffen im Bauernhaus-Museum in Wolfegg statt. Die Tiere zeigen ihr Können unter anderem beim Gespannfahren oder Hindernislauf. Dazu gibt es Informationen über die Tiere und Schönheitswettbewerbe. Mehr als 100 Esel und Maultiere sind am Wochenende im Bauernhaus-Museum zu sehen.

Bauernhaus-Museum Wolfegg: Esel werden prämiert

In einem Schauring gibt es für die Esel unter anderem einen Geschicklichkeitsparcours. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher ihren Liebling unter den Fohlen wählen. Die schönste Stute und der schönste Hengst werden von einer Jury gekürt. Bei den moderierten Präsentationen und Wettbewerben erfahren die Gäste laut Bauernhaus-Museum Hintergründe über Herkunft, Charakter und Haltung der Vierbeiner.

Beim Eseltreffen im Bauernhaus-Museum Wolfegg finden zaghlreiche Wettbewerbe und Prämierungen statt Pressestelle Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben

Auf den Wiesen des Freilichtmuseums werden auch sogenannte Micro-Esel zu sehen sein. Eine Rasse, bei der die Tiere kaum größer sind als ein Hund. Auch verschiedene Produkte rund um das Thema Esel werden zum Verkauf angeboten. Aussteller verkaufen an ihren Ständen Eselmilchseife, Packsättel, Plüschesel oder gravierte Eselvesperbrettchen. Auch komplette Kutschen gibt es.

Rahmenprohramm mit Esel-Malwettbewerben

Außerdem ist laut Bauernhaus-Museum ein großes Rahmenprogramm geboten. So sind beispielsweise musikalische Einlagen, Bastelangebote, ein Figurentheater und Esel-Malwettbewerbe geplant. An beiden Tagen organisiert das Museum zudem einen großen Bauernmarkt mit regionalen Produkten.