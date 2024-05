per Mail teilen

Auszubildende im Bäckerhandwerk im Raum Bodensee-Oberschwaben bekommen im ersten Ausbildungsjahr künftig mindestens 860 Euro im Monat, 180 Euro mehr als bisher, so die Gewerkschaft NGG.

Angehende Bäckerinnen und Bäcker am Bodensee und in Oberschwaben erhalten künftig im Schnitt 25 Prozent mehr Geld.

Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es 190 Euro zusätzlich. Und im dritten bekommt der Bäckerei-Nachwuchs 1.085 Euro – ein Plus von 200 Euro.

Außerdem werde es bis zum Jahresende noch eine Inflationsausgleichsprämie von 50 Euro pro Monat geben. Mehr Geld für Azubis sei dringend notwendig, sagt Michael Gutmann von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Denn die Zahl der Auszubildenden sei in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen.

Nur noch halb so viele Bäcker-Azubis wie früher

So sank die Zahl der Bäckerlehrlinge laut NGG im Kreis Ravensburg beispielsweise um mehr als 50 Prozent, im Kreis Biberach um mehr als 30 Prozent. Im Bodenseekreis lernen in den 41 Bäckereien nur noch 38 Auszubildende das Bäckerhandwerk, vor zehn Jahren waren es noch 72, so die Gewerkschaft, die sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur beruft.

Die NGG betont, wie wichtig eine gute Ausbildung sei. Die Qualität von Brot, Brötchen und Kuchen hänge davon ab, dass in der Bäckerei ausgebildete Profis arbeiteten.