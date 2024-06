Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee feiert Jubiläum

Die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee feiert Freitagabend ihr 40-jähriges Bestehen. Ihren Angaben zufolge wurden seit 1984 über eine halbe Million Gespräche geführt.

Die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee feiert am Freitag mit einem Jubiläumsfest in Ravensburg ihr 40-jähriges Bestehen. Sie wurde im Jahr 1984 gegründet und verzeichnete nach eigenen Angaben seitdem über eine halbe Million Gespräche sowie insgesamt rund 6.500 Fälle, in denen Menschen per Mail oder Chat Kontakt suchten.

Hilfe bei Krisen - rund um die Uhr

Die Telefonseelsorge könne man völlig anonym rund um die Uhr anrufen, an allen Wochentagen und im ganzen Jahr, so die Träger des kostenlosen Angebots. Das sind die evangelische und katholische Kirche. Gedacht sei das Angebot für Menschen in den Kreisen Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis, die in schwierigen Lebenslagen stecken, nicht mehr weiterwissen oder gar Selbstmordgedanken haben. Themen seien Probleme in der Partnerschaft, Krankheiten, ein drohender Arbeitsplatzverlust oder Armut und Ausgrenzung. Vor allem aber spiele das Thema Einsamkeit eine immer größere Rolle, heißt es.

140 Ehrenamtliche engagieren sich

Möglich machen das Angebot der Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee aktuell 140 ehrenamtliche Mitarbeitende, drei Viertel davon sind Frauen, ein Viertel Männer. Sie sind zwischen 31 und 85 Jahre alt und haben eine Ausbildung zur Telefonseelsorgerin oder zum Telefonseelsorger absolviert. Sie besuchen außerdem regelmäßig Supervisionen und Fortbildungen, heißt es in einer Mitteilung.



Die Aufgabe der Männer und Frauen: Zuhören und klären, ermutigen und mittragen sowie bei Bedarf auf weitere Hilfsangebote hinweisen. Und sie helfen nicht nur am Telefon. 35 von ihnen tun dies auch schriftlich über die Chat- und Mailseelsorge im Internet. Allein vergangenes Jahr verzeichneten die Seelsorger gut 1.000 Mails und Chats sowie rund 12.200 Telefonate.

Telefonseelsorge ohne verschiedene Geldgeber nicht möglich

Finanziell getragen wird das Angebot von den Landkreisen Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis, einigen ihrer Städte sowie von Sponsoren und einem Förderverein. Der Vorstand der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der "Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee" besteht aus 20 Delegierten aus den katholischen Dekanaten und evangelischen Kirchenbezirken im Einzugsgebiet der Telefonseelsorger.