Das Bauernhaus-Museum in Wolfegg startet am Wochenende in die neue Saison. Damit wird den Besuchern auch ein neues Bauernhaus vorgestellt. Der Hof Beck aus Taldorf ist nun Teil des Museums.

