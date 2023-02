Sagenhafter Ort: Galerie 21.06 in Ravensburg

Kunsthistorikerin Andrea Dreher kann tagtäglich an ihrem persönlichen "Sagenhaften Ort" sein. Ihre Galerie ist gleichzeitig Büroraum, Co-Working-Space und Aussichts-Plattform über Ravensburg.

Andrea Drehers Lieblingsort ist ihre Galerie 21.06 in Ravensburg. Dort präsentiert sie zeitgenössische Kunst in wechselnden Ausstellungen. Das Neue an ihrer Galerie ist, dass sie sich die Räume mit Büros teilt und so Kunst und Arbeit sowie Kunst und Leben harmonisch ineinander gehen.

SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat sich von der Galeristin erzählen lassen, was für sie das Besondere an dem Konzept ihrer Galerie ist.

Das Konzept in der Ravensburger Altstadt nennt sich "Bürorama": "Büro" steht für Büro und "rama" für Panorama, denn die hybrid genutzten Räume befinden sich über den Dächern der Ravensburger Altstadt. In den als Büros und Co-Working-Spaces vermieteten Räumen hängen Kunstwerke. So wird der Arbeitsplatz zur Galerie.