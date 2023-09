Sagenhafter Ort: Komödienhaus Biberach

Das Komödienhaus in Biberach hat eine lange bedeutende Geschichte aufzuweisen. Im 18. Jahrhundert ist dort erstmals ein Shakespeare-Stück auf Deutsch aufgeführt worden. Es ist ein Lieblingsort des Kulturschaffenden Gunther Dahinten.

Als im Komödienhaus in Biberach mit Aufführungen im ersten Stock begonnen wurde, war im Erdgeschoss noch ein Schlachthof untergebracht. 1761 wurde zum ersten Mal ein Shakespeare-Stück auf Deutsch gespielt, nämlich "The Tempest", also "Der Sturm", unter der Leitung von Christoph Martin Wieland. Dieser hatte Shakespeares Werke als Erster ins Deutsche übersetzt und so die Entwicklung des Theaters mitgeprägt.

Für den Kulturschaffenden und Theaterfreund Gunther Dahinten ist das Biberacher Komödienhaus ein ganz besonderer Ort. Er hat es SWR-Reporterin Thea Thomiczek gezeigt.

Gunther Dahinten ist fasziniert von der jahrhundertealten Theater-Historie in Biberach. Das Komödienhaus sei für ihn aufgrund seiner langen Tradition und der Verbindung zu Wieland und Shakespeare ein geradezu magischer Ort.

Eine so kleine Stadt, die ihr eigenes Theater hatte - zwar nicht aus Samt und Gold, aber ein Theater - das ist doch grandios. Und dazu noch die Geschichte mit Wieland und Shakespeare. Für mich ist es fast ein UNESCO-würdiges Welterbe-Gebäude.

Wieland-Werke verändern die Theaterwelt

Der 1733 in Oberholzheim im Landkreis Biberach geborene Christoph Martin Wieland war einer der bedeutendsten Schriftsteller der Aufklärung. Zeitweise arbeitete er in Biberach als Kanzleidirektor und übersetzte auch dort die meisten Shakespeare-Werke ins Deutsche. Erst durch die Wieland-Übersetzungen sei die deutsche und auch die europäische Theaterwelt erneuert und geradezu revolutioniert worden, so Theaterkenner Dahinten.

Der Wieland hat eigentlich den Funken geworfen.

Ältester Deutscher Theaterverein in Biberach

Der Dramatische Verein wurde bereits 1686 unter dem Namen Bürgerliche Komödiantengesellschaft gegründet und gilt damit als das älteste deutsche Amateurtheater. Geprobt wird noch heute wie zu Wielands Zeiten im Komödienhaus. Engagiert dabei ist auch der Kulturschaffende und Theaterfreund Gunther Dahinten.