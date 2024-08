Bregenzer Festspiele: positive Halbzeitbilanz

per Mail teilen

Die Bregenzer Festspiele haben zur Halbzeit der diesjährigen Saison fast 130.000 Gäste besucht. Weitere Vorstellungen gibt es noch bis 18. August.

Trotz des wechselhaften Wetters ziehen die Bregenzer Festspiele eine positive Halbzeitbilanz. So habe es in diesem Sommer für die Freiluft-Oper "Der Freischütz" auf der Seebühne bis jetzt keine Regenabsage gegeben. Fast 130.000 Besucherinnen und Besucher seien zur Halbzeit insgesamt dabei gewesen, so die Festspiele.

Spielzeit der Bregenzer Festspiele endet am 18. August

Laut Festspielleitung lag die Auslastung bei 100 Prozent. "Der Freischütz" ist bis zum Ende der Festspiele in gut zwei Wochen noch 15 Mal zu sehen.

Festspiele hoffen auf gut 210.000 Besucherinnen und Besucher

Fast ausverkauft sei die Opernrarität im Festspielhaus gewesen, Rossinis "Tancredi". Auch die Theatergastspiele hätten großen Anklang gefunden, heißt es in einer Mitteilung. Bis zum 18. August gibt es 83 Veranstaltungen, neben der Seebühne auch im Festspielhaus, im Kornmarkttheater, im Kunsthaus Bregenz und auf der Werkstattbühne. Insgesamt hoffen die Bregenzer Festspiele in dieser Saison auf gut 210.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Bregenzer Festspiele finden seit 1946 jeden Sommer statt, lediglich im Corona-Jahr 2020 waren sie abgesagt.