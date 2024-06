Mit Paddelbooten in 24 Stunden um den Bodensee

Die sechs Vereine des internationalen Bodensee-Kanu-Rings wollen am Wochenende in einer Stafette den Bodensee zum ersten Mal in 24 Stunden umrunden. Start und Ziel ist Kreuzlingen.

Die sechs Vereine des Bodensee-Kanu-Rings aus Kreuzlingen in der Schweiz, Höchst und Bregenz in Vorarlberg sowie Friedrichshafen, Fischbach und Überlingen im Bodenseekreis tun sich zu einer Stafette zusammen. Die Gesamtstrecke zur Umrundung des Sees von knapp 150 Kilometern teilen sie sich in sechs Teilstücken mit insgesamt 15 Etappen auf. Start ist Samstagmorgen beim Restaurant Fischerhaus in Kreuzlingen, wo 24 Stunden später auch der Zieleinlauf geplant ist.

Paddelboote jeder Art dabei

In unterschiedlichen Kajaks, Kanus und Tourenbooten legen die Paddler die vier bis 20 Kilometern langen Etappen zurück. Als Staffelstab fungiert ein GPS Tracker. Hier kann ihre Seeumrundung mitverfolgt werden.

Von Kreuzlingen aus das Schweizer Ufer entlang zur Mündung des Alten Rheins, führt die Route über Bregenz, Lindau, Friedrichshafen und Fischbach. Danach geht es nach Überlingen, Wallhausen und zurück nach Kreuzlingen.

Mit rund 50 Booten um den See

Stephan Pfefferli vom Paddel-Club Kreuzlingen rechnet mit etwa 50 Booten. Pro Etappe seien jeweils mindestens zwei Boote unterwegs, aus Sicherheitsgründen. Auf Begleitboote verzichte man der Umwelt zuliebe. Je nach Bootstyp und Trainingszustand der Paddler geht Pfefferli von Geschwindigkeiten zwischen vier und acht Kilometern pro Stunde aus.

In der Nacht auf Sonntag seien die Fischbacher und Überlinger Boote auf dem See. Die fünf Kilometer lange Schlussetappe ab dem Konstanzer Hörnle wird der Paddelclub Kreuzlingen mit einem Drachenboot mit vielen Paddlern an Bord übernehmen.

Wetterbedingungen sind entscheidend

Ob die 150 Kilometer tatsächlich binnen eines Tages zu schaffen sind, werde sich zeigen, so Pfefferli. Das hänge auch an Wetter, Wind und Wellen. Oder daran, ob Treibholz zum Beispiel in der Bucht vor Rorschach die Paddler zu einem Umweg zwinge. Der hohe Wasserstand im Bodensee stelle die Paddler ansonsten vor keine Herausforderungen.