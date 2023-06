In Konstanz startet am Donnerstag die Internationale Bodenseewoche. Es gibt Segelregatten, Einbaum-Rennen, Shows auf dem Wasser und einen maritimen Markt.

In Konstanz findet erstmals seit 2019 wieder eine große Internationale Bodenseewoche statt. Bis Sonntag dreht sich im Hafen alles rund um den Wassersport mit Wettfahrten, Wassershows und einem maritimen Markt. Der Deutsche Segler-Verband nennt die Bodenseewoche "eines der Spitzen-Segelereignisse des Landes". Bei den Regatten messen sich im Konstanzer Trichter die Seglerinnen und Segler von mehr als 100 Yachten, darunter moderne Rennboote, aber auch viele Oldtimer. Für Besucherinnen und Besucher ist das Programm kostenlos.

Regatta für Einbäume und Artistik auf Wasserski

Zum ersten Mal am Start ist anlässlich des UNESCO-Welterbetags am 4. Juni die Internationale Einbaum-Regatta. Teams aus sechs Ländern treten in selbstgebauten Einbäumen an, der Urform des Bootes. Beim Spaziergang "Vom Einbaum zum Surfbrett" am Samstag erfahren Interessierte mehr über die Geschichte der prähistorischen Schiffe.

Auch abends ist auf dem Wasser für Unterhaltung gesorgt: Wasserski-Artisten vom Deutsch-Schweizerischen-Motorboot-Club zeigen ihr Können. Ihre "Night-Show" am Freitag gilt als einer der Höhepunkte der Bodenseewoche. Und das Feuerlöschboot zeigt am Samstag im Hafen eine illuminierte Fontänenshow.

Symposium zu alternativen Antriebsformen von Schiffen

Als Besonderheit gibt es in diesem Jahr erstmals ein Symposium zu alternativen Schiffsantrieben mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft. Vorgestellt werden zum Beispiel moderne Elektroboote.

Segelzubehör, Live-Musik und verkaufsoffener Sonntag in Konstanz

An der Konstanzer Hafenpromenade erwartet die Besucherinnen und Besucher von Donnerstag bis Sonntag ein maritimer Markt mit Segelzubehör, Bootsausstellung, Live-Musik und Essen. Die Stadt lädt außerdem am letzten Veranstaltungstag zum verkaufsoffenen Sonntag ein, mit kostenlosen Stadtführungen und Mitmachaktionen.

Anreise zur Bodenseewoche mit ÖPNV oder auf dem Wasser

Die Veranstalter empfehlen Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad. Am Samstag wird es einen im 15-Minuten-Takt fahrenden Shuttlebus ab P+R Bodenseeforum in die Innenstadt geben. Zusätzlich verkehren die Busse im Stadtgebiet im 15-Minuten-Takt. Weiterhin fahren pro Stunde zwei Züge aus Richtung Zürich sowie stündlich ein Zug aus Richtung St. Gallen.

Viele Gäste reisen zur Internationalen Bodenseewoche aber auch mit dem Boot oder den Ausflugsschiffen der Bodensee-Schiffsbetriebe an. Die BSB bieten am Freitag, Samstag und Sonntag stündlich Rundfahrten zu den Regatten.