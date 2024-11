Bregenzer Festspiele 2025: "Freischütz", rumänische Oper und finnischer Tango

Die Bregenzer Festspiele warten im kommenden Jahr mit einem nordischen Schwerpunkt auf. Die neue Intendantin Lilli Paasikivi stellte am Donnerstag das Programm für den Festspielsommer vor.

Die Seebühne im Bodensee ist bereits im Winterschlaf. Das Bühnenbild mit aufgemaltem Schnee wartet auf die Wiederaufnahme der Oper "Der Freischütz" im kommenden Juli und August. Was die 79. Bregenzer Festspiele außerdem bieten, stellte die neue Intendantin Lilli Paasikivi am Donnerstag vor Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland vor.

Es soll ein Kaleidoskop nordischen Musikschaffens in ihrem ersten Sommer am Bodensee geben, so Paasikivi. Die Finnin leitete zuletzt die Nationaloper in Helsinki, seit Oktober ist sie Intendantin der Bregenzer Festspiele. Geplant ist ein Werk des finnischen Komponisten Jean Sibelius, zwei Stücke des finnischen Choreographen Tero Saarinen und zwei mit dem finnischen Männerchor Male Voice Choir.

Bregenzer Festspiele 2025: Eröffnung mit selten gespielter Oper "OEdipe"

Eröffnet werden die Festspiele am 16. Juli 2025 aber mit einer 1936 uraufgeführten Opernrarität über König Ödipus: "OEdipe" vom rumänischen Komponisten George Enescu. Auf der Seebühne wird noch einmal Carl Maria von Webers "Der Freischütz" zu sehen sein. In diesem Jahr waren alle 28 Aufführungen ausverkauft. Für kommenden Sommer ist ein Viertel der 175.000 Karten für die Seebühne bereits verkauft.

Worum geht es in der Oper "Der Freischütz"? Der Jägerbursche Max ist eigentlich ein guter Schütze, hat aber schon länger nicht mehr getroffen. Er will Agathe heiraten, deren Vater ist der fürstliche Erbförster Kuno. Ein alter Brauch will es, dass der Heiratswillige mit einem Probeschuss seine Treffsicherheit beweisen muss.

Kaspar, ebenfalls Jägerbursche und auch in Agathe verliebt, aber zurückgewiesen, macht Max weis, er könne nur mit einer "Freikugel" treffen, die müsse er um Mitternacht mit dem Teufel in der Wolfsschlucht gießen. Kaspar schließt einen Pakt mit dem Teufel Samiel, damit die letzte von sieben Freikugeln Agathe trifft.

Beim Probeschießen für die Hand Agathes ist auch der Fürst Ottokar anwesend. Die "Freikugel" von Max trifft nicht Agathe, sondern Kaspar, denn ein Eremit hat den bösen Bann des Teufels aufgehoben.

Trotzdem will der Fürst den Jägerburschen Max wegen der "Freikugeln" verbannen. Die Fürsprache des Eremiten lässt ihn am Ende Milde walten, Max und Agathe dürfen heiraten.

Plakate der Bregenzer Festspiele entstehen künftig in Stuttgart

Die neuen Plakate für das Programm 2025 sind von einem Stuttgarter Büro entworfen worden. SWR Karin Wehrheim

Die Plakate für ihre Aufführungen lassen die Bregenzer Festspiele künftig von dem Stuttgarter Designstudio "Collect" entwerfen. Das wurde am Rande der Pressekonferenz bekannt. Auf den Plakaten sind Hände, sich berührende Gesichter, Münder abgebildet – immer in zarten Farben. Der Schriftzug Bregenzer Festspiele ist bewusst halb abgeschnitten. Grundlage der Entwürfe sind Gemälde der Künstlerin Vivian Greven.

Man empfinde den Auftrag nach Stuttgart durchaus als regional vergeben, so der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Michael Diem. Schließlich kämen fast 70 Prozent der Festspielgäste aus Deutschland. Mit 27 Millionen Euro Jahresbudget seien die Festspiele ein wichtiger Arbeitgeber am Bodensee.