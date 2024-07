In Schlier geht am Dienstag die bisher wohl größte Agri-Photovoltaikanlage Deutschlands offiziell in Betrieb. Auf 14 Hektar Ackerfläche soll Strom aus Sonnenenergie erzeugt werden.

Getreide anbauen und gleichzeitig Strom erzeugen – das ist das Konzept hinter dem Schlagwort AgriPV – das sind Photovoltaikanlagen auf Agrarflächen. So eine Anlage wird am Dienstag in Schlier im Kreis Ravensburg feierlich in Betrieb genommen. Es ist das erste Projekt in dieser Größe in ganz Deutschland.

Photovoltaikanlage ist einklappbar

Auf drei Feldern mit insgesamt über 14 Hektar Fläche stehen die Agri-Photovoltaikanlagen, die bereits Strom produzieren. Sie drehen sich in knapp drei Metern Höhe mit der Sonne mit und nutzen so das Licht ideal aus, lassen aber auch genügend Helligkeit für das Getreide aufs Feld. Muss beispielsweise ein Mähdrescher zur Ernte durchfahren, werden die Solarmodule zur Seite geklappt.

Durch die langen Reihen, auf denen die Solarmodule aufgebaut sind, entgeht den Landwirten zwar rund 15 Prozent Anbaufläche, doch durch den zusätzlichen Ertrag bei der Stromgewinnung, sei das eine doppelte Bodennutzung, so die Projektbetreiber. Fünf Schlierer Bürger und Landwirte haben die Planung und den Bau finanziert. Zur feierlichen Eröffnung ist auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in Schlier.

Weitere Agri-Photovoltaik-Projekte am Bodensee

Vor zwei Jahren wurde eine Agri-Photovoltaik-Anlage in Kressbronn (Bodenseekreis) in Betrieb genommen. Sie war damals eine von fünf Agri-Photovoltaikanlagen und Forschungsprojekten in Baden-Württemberg, die vom Land gefördert wurden. In Beuren an der Aach bei Singen (Kreis Konstanz) plant ein Bürgerverein eine Agri-Photovoltaikanlage an der A81.