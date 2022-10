Nebelbildung am Bodensee nimmt ab

Die Zahl der Nebelstunden am Bodensee pro Jahr nimmt seit Jahrzehnten ab. Der Grund dafür ist laut SWR-Wetterexperten unter anderem die Klimaerwärmung.

Eine verbesserte Luftqualität und der Klimawandel seien Gründe dafür, dass am Bodensee in den letzten Jahrzenten immer weniger Nebel enstehe, sagen SWR-Wetterexperten.

Bessere Luftqualität sorgt auch für weniger Nebel

Dass sich über den Herbst und Winter am Bodensee weniger Nebel bilde, sei eine Folge der Klimaerwärmung. Je wärmer es wird, desto trockener sei häufiger auch die Luft, und dadurch entstehe weniger Nebel, so SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Ein anderer Grund sei die verbesserte Luftqualität. Damit sich Nebel bilden kann, müssen sich Wassertröpfchen in der Luft an Schmutz-Partikel binden. Ist die Luft aber klarer, entsteht auch weniger Nebel.

Früher 400, heute teilweise 200 Nebelstunden pro Jahr

Während in den 1980er Jahren nach Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch 400 bis 600 Nebelstunden im Jahr am Bodensee Durchschnitt waren, seien es seit dem Jahr 2000 teilweise unter 200 Stunden gewesen.