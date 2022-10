Wetterwarte Süd investiert in neue Technik

per Mail teilen

Die Wetterwarte Süd mit Sitz in Bad Schussenried wächst weiter. Sie zählt mittlerweile mehr als 250 Stationen. Im kommenden Jahr soll eine neue Beobachtungsplattform gebaut werden.

Die Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried (Kreis Biberach) baut im kommenden Jahr eine neue Wetterbeobachtungsplattform. Mit ihr würden sich die Wetterwarnungen verbessern, sagt der Leiter der Wetterwarte, Roland Roth. Die Anlage soll auf dem Dach der Zentrale in Bad Schussenried entstehen und kostet rund 100.000 Euro. Die Wetterwarte Süd hat mittlerweile ein Netz von mehr als 250 Stationen. Das berichtete am Freitag der Leiter bei der Jahresversammlung in Bad Schussenried.

Messdaten für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Die meisten Stationen der Wetterwarte Süd sind im Süden Baden-Württembergs, aber auch in Bayern, Vorarlberg und der Schweiz. Das entspricht in etwa auch dem Wetter-Vorhersagegebiet. Zuletzt hat laut Roth die Stadt Tuttlingen eine Wetterstation eingerichtet. Es handelt es sich um die 130ste Wetterstation. Wetterstationen messen die Temperatur, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Sonnenschein und Wind. Dazu kommen laut Roth 129 Niederschlagsstationen. Sie erfassen lediglich die Niederschlagsmengen, die Niederschlagsart sowie Gewitter.

Für die Wetterwarte Süd sind eigenen Angaben zufolge rund 300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.