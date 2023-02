per Mail teilen

Auch an diesem Wochenende - kurz vor der Hochfasnet - geht es närrisch in der Region Bodensee-Oberschwaben zu. Gleich zwei Vereinigungen feiern ihr 60-jähriges Bestehen.

Zwei Narrenzünfte feiern in der Region Bodensee-Oberschwaben an diesem Wochenende ihr 60-jähriges Bestehen. Die Narrenzunft Moorschrat aus dem Konstanzer Teilort Dettingen begeht ihren runden Geburtstag zum Beispiel mit einem Seenarrentreffen. Neben dem traditionellen Narrenbaumstellen findet am Sonntag um 14 Uhr der Seenarrenumzug statt. Dazu werden über 2.000 Hästräger erwartet.

Großer Jubiläumsumzug der Narrengilde Schussentäler Reute

Auch die Narrengilde Schussentäler Reute im Landkreis Ravensburg feiert dieses Wochenende ihren 60. Geburtstag. Der Jubiläumsumzug startet am Sonntag um 13:30 Uhr. Neben Narrenzünften sind über 20 Musikkapellen, Fanfarenzüge und Schalmeiengruppen dabei. Die Narrengilde rechnet mit rund 3.500 Umzugsteilnehmern.

Narrenbaumsetzen und Lumpenball in Markdorf

In Markdorf im Bodenseekreis stehen bei der Historischen Narrenzunft am Wochenende das Narrenbaumsetzen sowie der Lumpenball mit viel Musik von verschiedenen Lumpenkapellen an.