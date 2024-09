Eine ganz besondere Einschulung: Der kleine Oscar aus Friedrichshafen ist jetzt in die Schule gekommen. Für seine Eltern ein kleines Wunder. Denn der Junge lebt mit einem halben Herzen.

Nicht nur für Oscar ist es ein großer Tag gewesen: Dass er das Schulalter erreicht, war kurz nach seiner Geburt sehr ungewiss. Denn Oscar ist mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen. Er leidet unter dem Hypoplastischen Linksherzsyndrom. "Da ist die linke Herzhälfte bei der Geburt nicht ausreichend entwickelt, sondern verkümmert", erklärt Julie Cleuziou vom Deutschen Herzzentrum in München. Sie hat Oscar mehrfach am Herzen operiert.

Eine Herzhälfte erledigt die Aufgabe von beiden

Dass Oscar mit einem Herzfehler geboren wird, war bereits nach einem Organscreening während der Schwangerschaft klar. Für seine Eltern ein Schock. Sie begannen damit, sich zu informieren, was auf sie zukommen wird und informierten die Kliniken, die für eine Geburt infrage kamen. Doch weil Oscar ein Zwilling ist, kam die Geburt schneller als gedacht. "Nach der Geburt ging es ihm ganz schlecht", erinnert sich sein Vater Tom Spielvogel. Bereits einen Tag später wurde Oscar mit einem Hubschrauber ins Herzzentrum nach München gebracht und dort notoperiert.

Drei weitere große Operationen am Herzen folgten. Inzwischen geht es Oscar ganz gut. Seine funktionierende Herzhälfte wurde so umgebaut, dass sie die Aufgaben von beiden Herzhälften erledigt. Ein komplizierter Eingriff, der nicht ungefährlich ist. Und immer wieder gab es Rückschläge. Er hatte eine Hirnblutung, schwere Nebenwirkungen der starken Medikamente, seine Lunge kollabierte. Für seine Familie bedeutete das immer wieder: Hoffen und warten, bis es ihm besser ging.

Oscar bei einer MRT-Untersuchung im Deutschen Herzzentrum in München. SWR Martin Hattenberger

In der Entwicklung verzögert

In seiner Entwicklung ist er in einigen Bereichen etwas verzögert. Das kommt wohl auch durch die vielen Krankenhausaufenthalte und Vollnarkosen. Und weil die Sauerstoffzufuhr zu seinem Herzen nicht optimal ist, hat er öfters blaue Lippen. Er liebt es aber trotzdem mit seinem Zwillingsbruder zu toben und zu spielen."Oscar ist immer der kleinere der beiden Zwillinge und das spürt er inzwischen auch", erklärt seine Mutter Lydia Spielvogel. Deshalb reagiere Oscar in Stresssituationen auch mit Gewalt. "Er weiß sich dann einfach nicht anders zu helfen, weil das eben seine Gefühle sind", so seine Mama. Daher will sie über das Schicksal ihres Sohnes reden und für Toleranz mit Kindern werben, die keinen einfachen oder geraden Lebensweg hatten.

Oscar liebt es, mit seinem Zwillingsbruder Peter zu toben. SWR Martin Hattenberger

Einschulung ein besonderer Tag

Jetzt wurde Oscar in der Schule am See in Friedrichshafen-Fischbach, einer Förderschule für Kinder mit körperlichen Einschränkungen, eingeschult. "Dass er das erleben würde, hätten wir am Anfang nicht gedacht", sagt Oscars Vater Tom Spielvogel. Doch jetzt freue sich die ganze Familie mit ihm, dass er in die Schule komme. Vor allem Rechnen, Lesen und Schreiben will Oscar schnell lernen.