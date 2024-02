Mit dem Gumpigen oder Schmotzigen Dunstig beginnt am Donnerstag die heiße Phase der Fastnacht in der Region. Närrinnen und Narren werden ab frühmorgens unterwegs sein.

Die ersten Narren werden am Gumpigen oder Schmotzigen Dunstig ab fünf Uhr lautstark ihre Mitmenschen wecken, in Salem-Stefansfeld (Bodenseekreis) zum Beispiel mit Katzenmusik. Wenig später ist närrisches Wecken unter anderem in Lindau, Konstanz, Meersburg, Überlingen, Allensbach und auf der Reichenau. Bereits am Mittwochabend gibt es den traditionellen Butzenlauf durch die Konstanzer Altstadt.

Narren stürmen die Rathäuser

Am Vormittag befreien die Närrinnen und Narren Schulen und Kindergärten, beispielsweise in Sigmaringen, Markdorf (Bodenseekreis) und Pfullendorf (Kreis Sigmaringen). Sie stürmen die Rathäuser unter anderem in Singen (Kreis Konstanz) und Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen). Narrenbäume werden gestellt und die Fastnacht ausgerufen.

Lauterbach beim Stockacher Narrengericht

Am Nachmittag findet in Tettnang (Bodenseekreis) Narrenkappenwettschlenzen, in Eberhardzell (Kreis Biberach) närrisches Bachnafahren auf der Umlach statt. In Stockach (Kreis Konstanz) muss sich am späten Nachmittag Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor dem Narrengericht verantworten.

Nach Einbruch der Dunkelheit sind vielerorts Hemdglonker in Nachthemden unterwegs, beispielsweise in Radolfzell, Engen (beide Kreis Konstanz) und Weingarten (Kreis Ravensburg).