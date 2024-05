HSG Konstanz ist Meister der Dritten Liga Süd

Die Handballer der HSG Konstanz haben es geschafft! Sie sind vorzeitig Meister der Dritten Liga Süd geworden. Mit einem klaren Sieg gegen Salamander Kornwestheim machten sie die Sache klar.

Fans und Spieler haben am Samstagabend den vorzeitigen Meistertitel bejubelt. Im Auswärtsspiel gegen den SV Salamander Kornwestheim ließen die Konstanzer dem Gegner keine Chance. Am Ende stand es 27:18 für die HSG. Daher ist ihnen der Meistertitel drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. Nach Abpfiff feierte die Mannschaft gemeinsam mit den mitgereisten Fans. Der Cheftrainer Jörg Lützelberger konnte den Sieg noch gar nicht richtig genießen, weil er schon auf die Playoffs schaut.

Ich bin so sehr bei dem großen Ziel, dass ich jetzt im Moment noch nicht so viel mit der Meisterschaft anfangen kann. Wir haben alle das Halbfinale im Kopf und wollen zweimal 60 Minuten alles geben, um in die Endspiele einzuziehen.

Die mitgereisten Fans bejubelten die Meisterschaft. Pressestelle HSG Konstanz

Playoffs um Aufstieg stehen an

Doch der Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga ist damit noch nicht geschafft. Am 30. Mai geht es nun für die Konstanzer in die Playoffs. Tickets für die Playoffs gibt es beim letzten Liga-Heimspiel am 9. Mai zu kaufen. Auf der Homepage werden die restlichen Tickets später eingestellt, so der Club.