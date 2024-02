Ausnahmezustand in der Region: Am Schmotziga oder Gumpige sind die Narren in die heiße Phase der Fasnet gestartet. Mittendrin: Das SWR Radiomobil aus Tübingen.

Die Narren starten in die heiße, närrische Phase. Schon früh heute Morgen ging es auch für das Radiomobil aus Tübingen los: Fasnetsreporterin Friederike Dauser ist dabei gewesen, als die Hemdglonker ab 6 Uhr die Einwohner in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) weckten, mit Katzenmusik und Böllerschüssen. In Empfingen (Kreis Freudenstadt) lässt sie sich später von den Rußhexen das Gesicht mit Ruß einreiben.

Böllerschüsse und Hemdglonker in Lautlingen

In langen, weißen Nachthemden, Ringelsocken und Schlafmützen ist die Narrenzunft Kübele-Hannes in Albstadt-Lautlingen in den Schmotziga gestartet. Die Narren weckten den Ort ab 6 Uhr: Mit Böllerschüssen und lauter Musik zogen die Hemdglonker durch die Straßen. Und damit auch jeder in Lautlingen merkt, jetzt ist Fasnet, haben sie zusätzlich auf Rätschen, Töpfen und Narrenschellen geschlagen.

SWR-Reporterin Friederike Dauser hüpft mit und freut sich im Audio:

Michelezunft übernimmt in Hartheim die Macht

Ein freundlicher Geselle mit schulterlangem, braunen Haar und grüner Zipfelmütze war heute Morgen in Hartheim (Zollernalbkreis) unterwegs. Ganz so freundlich, wie er aussieht, blieb er heute aber nicht. "Kein Erbarmen mit den Obrigkeiten", sagte er sich. 50 Michele zogen zum Rathaus, um den Ortsvorsteher zu entmachten. Nachmittags ist dann - nach der Befreiung des Kindergartens und der Grundschule - auch noch das Rathaus in Meßstetten dran.

SWR-Reporterin Friederike Dauser war mittendrin beim Rathaussturm in Hartheim:

Der Michele, die Fasnetsfigur der Hartheimer Narrenzunft, trägt am linken Hosenbein eine Mausefalle aus Holz. Und das nicht ohne Grund. Seine Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals lebten die Menschen von der Landwirtschaft. Im Winter bauten sie Mausefallen. Der Maus-Michel, ein Hartheimer Bürger, verkaufte diese auf seinen Wanderungen. "Bis nach Paris soll er gekommen sein", so die Narrenzunft stolz. Am Schmotziga zieht es die Hartheimer nicht in die Ferne. Sie stürmen das Rathaus und übernehmen bis Aschermittwoch die Macht.

Ein Huhn für den Ortsvorsteher von Rottenburg-Kiebingen SWR Friederike Dauser

Fasnetshear: Kiebinger zahlen Steuern für alle Narren

Sie treiben es nicht nur bunt - sie sind es auch: Häs und Spitzhut der Butzen in Kiebingen (Kreis Tübingen). Ihr Häs ist voller bunter Flicken. Und auch Hühner spielen bei der Kiebinger Fasnet eine Rolle: Schon 1512 gab es die Tradition der "Fasnetshear".

Damals haben die Einwohner den Bodenzins an die Obrigkeit in Form einer Henne oder eines Hahnes gezahlt. Bis heute wird deshalb am Gemmeligen Dausteg, wie man in Kiebingen sagt, am Rathaus dem Ortsvorsteher ein Huhn übergeben.

Am russige Dauschdig treiben die Rußhexen in Empfingen ihr Unwesen (Archiv) Narrenzunft Empfingen/ Werner Baiker

Rußige Dauschdig in Empfingen

Der höchste närrische Feiertag ist in Empfingen ( Kreis Freudenstadt) der rußige Dauschdig. Ab 12 Uhr ist das SWR Radiomobil dabei, wenn die Rußhexen durch den Ort ziehen und ihre Opfer mit Ruß beschmieren. Den Ruß aus dem Holzofen sammelt übrigens jeder Empfinger übers Jahr. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es diesen Brauch. Ins Rußhexenhäs dürfen nur Männer schlüpfen. Das Häs besteht aus alten schwarzen Röcken über der Schulter und an der Hüfte. Auf dem Kopf tragen die Rußhexen die sogenannte Gatterhaube. Statt einer Holzmaske haben die Narren eine Gardine vor dem Gesicht.

"Wenn ich keinen Ruß schmecken kann, dann ist für mich keine Fasnet"

Fasnetsammlung und Narrengottesdienst

Auch am Freitag und Samstag geht es närrisch weiter mit dem Radiomobil und Friederike Dauser. Sie ist am Freitag dabei, wenn in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) die Rälle Hui in die Läden stürmen und für die Fasnet sammeln. Am Samstag weckt die Reporterin zusammen mit der Lumpenkapelle der Narrenzunft Großengstingen (Kreis Reutlingen) den Ort und begleitet Hurgele und Albra-Gugga zum Narrengottesdienst.