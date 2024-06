Sarah Hagenauer aus dem Hegau pflegt eine besondere Beziehung zu ihrem Pferd. Mit ihm geht sie Radfahren oder macht Ausflüge in die Berge - immer auf Augenhöhe mit dem Pferd mit ihrem Tier.

Andere gehen mit dem Hund spazieren - Sarah Hagenauer ist im Hegau (Kreis Konstanz) ist mit Milan unterwegs, ihrem siebenjährigen Wallach. Sie verbindet eine ungewöhnliche Freundschaft. Und das kommt auch in der Öffentlichkeit an: Mit ihren Videos auf Instagram erreicht Sarah Hagenauer Millionen Klicks. Auch ein Buch über ihre Freundschaft zu Milan hat sie auch schon geschrieben.

In der hügeligen Hegau-Landschaft um Engen herum kann man dem einem ungewöhnlichen Paar begegnen: Sarah Hagenauer an der Seite ihres Criollo-Wallachs Milan. Beide sind ein eingespieltes Team. Die Lehrerin empfindet es als ein Geschenk, dass ihr Pferd alles gerne mitmacht und sie beim Radfahren, Inlinern oder Schwimmen auch begleitet.

Das ist einfach jeden Tag ein Geschenk, ein Tier zu haben, von dem ich den Eindruck habe, dass es alles gerne macht. Ich kann mit ihm Fahrradfahren, Inliner-Fahren, ich kann mit ihm schwimmen.

Mehrmals pro Woche unternimmt Sarah Hagenauer Ausflüge auf dem Fahrrad - und Wallach Milan geht, trabt oder galoppiert nebenher. Milan war noch ein Fohlen, als Sara ihn kaufte. Bis dahin hatte der junge Hengst nur auf einer Weide unter freiem Himmel gelebt. Es habe lange gedauert, bis sich die beiden aneinander gewöhnt hatten, erzählt Sarah Hagenauer. Es sei gelungen, als sie begonnen habe, das junge Pferd immer mitentscheiden zu lassen - etwa wann er sich berühren lässt oder wann er an der Leine geht.

Ich glaube, der Schlüssel war, dass ich ihm die Chance gegeben habe: Du sollst bestimmen, wann ich dich anfassen darf, wann ich dich anhalftern darf, wann wir zum ersten Mal spazieren gehen. Das hat er bestimmt, nicht ich.

Heute ist die Beziehung zwischen ihr und dem Pferd ganz eng. Viel Geduld und Respekt vor dem Pferd, das sei die Erfolgsformel oder besser die Glücksformel, sagt Sarah Hagenauer. Mit ihrem Tier will sie ganz auf Augenhöhe umgehen. Etwa wenn sie auf ihrem Rad und mit Milan an der Seite durch den Wald fährt - wie auf dem Video auf Instagram zu sehen ist.

Sarah Hagenauer verbringt fast jeden Nachmittag mit Pferd Milan

Die 39-Jährige hat ihr ganzes Leben mit Pferden verbracht. Noch bevor sie laufen konnte, habe ihr Vater sie auf den Rücken eines Pferdes gesetzt. Fast jeden Nachmittag verbringt Sarah Hagenauer mit ihrem Criollo-Wallach, der in einem Stall in Engen lebt. Dort arbeitet sie mit ihm auf dem Reitplatz: Milan dreht sich im Kreis, hebt den Vorderlauf, als wolle er Sarah Hagenauer begrüßen oder legt sich auf den Boden. Doch mit Drill habe das nichts zu tun. "Milan entscheidet, was er machen möchte und was nicht", sagt Pferdefreundin Sarah Hagenauer.

Geduld und Vertrauen dem Tier gegenüber

Achtsamkeit und Rücksichtnahme sind ihr ganz wichtig im Umgang mit dem Pferd, betont Sarah Hagenauer. Geduld und Vertrauen in das Tier, das sind die Botschaften eines Buchs, das sie über ihre Beziehung zu Milan geschrieben hat. Und das zeigt sie auch in den sozialen Medien. Ein Video, in dem Milan neben Sarah Hagenauer auf dem Fahrrad auf einem Waldweg trabt, wurde rund fünf Millionen Mal geklickt. Die Klicks seien ein schöner Nebeneffekt. Für Sarah Hagenauer zählt aber vor allem die Freundschaft zu ihrem Wallach Milan.