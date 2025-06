Syrische Busfahrer-Brüder verstärken Biberacher ÖPNV

Im Garten von Doris Henselmann in Tiengen leben Grasfrösche. Die laichen dort auch, doch in den ersten Jahren wurde der ganze Nachwuchs von Vögeln und Molchen gefressen. Deshalb entnimmt Doris ihn nun ihrem Gartenteich und füttert die Kaulquappen nun von Hand. Sobald diese groß genug sind, werden sie in die Freiheit entlassen.