Auch aus der Region blicken Landwirte gespannt auf die Gespräche von Bauernverbänden mit den Fraktionschefs der Ampel-Parteien. Manche fahren für die Diskussion in die Hauptstadt.

In Berlin wollen am Montag die Fraktionschefs der Ampel-Parteien mit Vertretern aus der Landwirtschaft sprechen. Der Vorsitzende des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben, Franz Schönberger, begrüßt dies. Ihre Forderungen würden die Bauern allerdings aufrechterhalten, sagte er dem SWR. Holger Stich, der Stockacher Bezirksgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, ist am Montag selbst in Berlin und freut sich auf die Gespräche.

Holger Stich ist nach eigenen Angaben zusammen mit BLHV-Vizepräsident Karl-Heinz Mayer aus Owingen (Bodenseekreis) in die Bundeshauptstadt gereist. Siegfried Lutz aus Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) vom Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen dämpfte gegenüber dem SWR im Vorfeld die Erwartungen: Er glaube nicht an den großen Wurf bei den heutigen Gesprächen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) will am Abbau der Agrardiesel-Subventionen festhalten, ist aber dafür, bürokratische Hürden für Landwirte abzubauen. Der Bauernverband erwartet von dem Treffen mit den Ampel-Spitzen eine Lösung beim Agrardiesel.

Rückblick: Eine Woche voller Protestaktionen

In der vergangenen Woche kam es auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zu zahlreichen Protestaktionen von Landwirten.

Am vergangenen Montag und Mittwoch fuhren tausende Landwirte mit ihren Traktoren durch die Region, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Kundgebungen gab es beispielsweise in Ravensburg, Lindau und Konstanz.

Landwirte in Amtzell (Kreis Ravensburg) fuhren am Samstag mit ihren Traktoren durch den Ort. Manche Geschäfte im Ortskern wie Bäckerei, Kaufhaus und Getränkemarkt öffneten aus Solidarität erst im Laufe des Vormittags.

Landwirtinnen und Landwirte entfachten am Samstagabend ein Feuer auf der Siggener Höhe in Argenbühl (Kreis Ravensburg). Pressestelle Bauernverband

Am Samstagabend entzündeten Landwirte auf der Siggener Höhe in Argenbühl (Kreis Ravensburg) ein Mahnfeuer. Auch am Bussen im Kreis Biberach haben Landwirte ein Mahnfeuer entfacht. Die Bauern fordern unter anderem die Rücknahme von angekündigten Sparplänen in der Agrarwirtschaft.