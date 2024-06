Während in den Überschwemmungsgebieten in Oberschwaben die Aufräumarbeiten begonnen haben, schauen die Bodenseeanwohner noch gespannt auf den Pegel. Der Scheidepunkt wird aber in den nächsten Tagen erwartet.

Unter der alten Rheinbrücke in Konstanz wird der Platz knapp. Die Durchfahrtshöhe reicht gerade noch für die Kursschiffe der Schweizer Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). SWR H. Eichenhofer Der Konstanzer Stadtgarten lädt bei Sonne noch zum chillen und Ausruhen ein. Doch viel höher darf das Wasser nicht mehr steigen. SWR H. Eichenhofer Hier wird der Konstanzer Pegel gemessen. SWR H. Eichenhofer Mit 4,94 Meter steht der Pegel am Mittwochmorgen (5.6.2024) auf Hochwasser. SWR H. Eichenhofer Einige Bewohner bereiten sich schon auf das Schlimmste vor. Damit das Wasser im Notfall schnell wieder aus dem Keller gepumpt werden kann, sind die Schläuche schon gelegt. SWR H. Eichenhofer Die Wassermassen stürzen über den Rheinfall bei Schaffhausen. SWR H. Eichenhofer Spektakuläres Naturschauspiel am Rheinfall: Durch das Hochwasser soll es zu Spitzen mit fast tausend Kubikmeter Wasser pro Sekunde kommen. SWR H. Eichenhofer