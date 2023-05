Hangrutsch in Hörbranz: Regen bereitet Sorgen

Nach einem Hangrutsch in Hörbranz in Vorarlberg ist die Lage weiter angespannt. Anhaltende Regenfälle könnten die Situation verschlimmern, so der Bürgermeister der Gemeinde.

Nach einem Hangrutsch Ende April in Hörbranz in Vorarlberg sind vier Häuser nicht mehr bewohnbar. Zwei davon seien akut einsturzgefährdet, so Bürgermeister Andreas Kresser gegenüber dem SWR. Am Dienstag habe sich die Geschwindigkeit, mit der sich der Hang bewege, verlangsamt, man könne aber noch lange keine Entwarnung geben. Denn die anhaltenden Regenfälle bereiten vor Ort Sorgen. "Der Hang reagiert sensibel auf Nässe und Regenfälle. Wir hoffen, dass der aktuelle Regen nicht dazu führt, dass sich der Hang schneller bewegt", so Bürgermeister Andreas Kresser.

Bei einem der schon geräumten Häuser seien bereits ein Kellergeschoss und ein Terrassenanbau eingestürzt.

Der Hangrutsch in Hörbranz hat erhebliche Schäden verursacht. dpa Bildfunk Marktgemeinde Hörbranz

Bürgermeister Andreas Kresser dankbar für Hilfsbereitschaft

Zahlreiche Kräfte seien im Einsatz, zum Beispiel bei der Räumung der Häuser am Wochenende. Aktuell werde der Hang zudem gesichert und entwässert. Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde seien groß. "Dafür bin ich sehr dankbar", so Bürgermeister Kresser.

Ende der Hangbewegung noch nicht absehbar

Die am stärksten betroffene Stelle am Hang sei um rund sieben Meter verschoben worden, so Kresser. Auch eine Straße wurde beschädigt. Mehrere hunderttausend Kubikmeter Erde drücken derzeit auf den Hang in Hörbranz. Ein Ende der Bewegung sei auch wegen der Regenfälle noch nicht abzusehen.