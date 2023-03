Erster Waldrapp am Bodensee angekommen

Der erste Waldrapp ist aus seinem Winterquartier in der Toskana wieder zurück an den Bodensee gekommen. Die Ankunft kam für das Waldrapp-Team überraschend. Weitere Vögel folgen.

Urmel ist der erste Waldrapp in diesem Jahr, der in das Überlinger Brutgebiet aus dem Winterquartier in der Toskana zurückgekehrt ist. Die Ankunft kam für das Waldrapp-Team überraschend. Wegen des schlechten Wetters habe es keine Verbindung zu Urmels Sender aufnehmen können, so Anne-Gabriela Schmalstieg aus dem Projektteam.

Derzeit halte sich der Vogel rund um Salem in den Futterwiesen auf, die er kennt. Aber die Daten seines Senders zeigen auch: Urmel hat kurze Zeit in der Felswand vor Überlingen verbracht, in die er im vergangenen Jahr mit seinem Partner ausgewildert wurde.

Weitere Vögel im Anflug

Zwei weitere Waldrappe seien schon im Anflug, aber inzwischen in der Schweiz eingeschneit worden, so Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team. Sobald das Wetter in den Alpen wieder besser wird, erwarten die Ornithologen die Vögel in Überlingen. In Norditalien seien weitere Vögel losgeflogen. In Überlingen werde jetzt die Brutwand vorbereitet, damit die ankommenden Tiere gleich wieder mit dem Nestbau beginnen können.