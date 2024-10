Gemeinsam am Seeufer des Bodensees lachen

Worüber haben Sie heute schon gelacht? In Konstanz soll mithilfe einer neuen Sitzbank am See der Spaß im Alltag wieder mehr Platz bekommen.

Sie ist kunterbunt und steht ab Dienstagnachmittag im Stadtgarten in Konstanz: eine Humorbank. Die Bank am Seeufer soll nicht nur zum Ausruhen, sondern auch zum miteinander Lachen einladen. Die Bank ist laut den Initiatoren die erste Humorbank Deutschlands - vielleicht sogar der Welt. Weltweit einmalig? Humorbank am Bodensee-Ufer soll ein Lächeln aufs Gesicht zaubern "Erzählen Sie der Person neben sich einen Witz" oder "Lächeln Sie die nächsten drei Menschen auf der Straße an" - diese Anweisungen werden als Sticker auf der Humorbank zu lesen sein, heißt es von den Organisatoren, einem Team der Clowns Akademie Konstanz. Die Idee dazu hatte eine Abschlussklasse der Akademie, auch die Stadt ist beteiligt. Das Ziel der Bank sei es, den Konstanzerinnen und Konstanzern im hektischen Alltag ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Außerdem sei Lachen gesund. Die Welt braucht mehr Humor.