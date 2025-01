Am Dreikönigstag treffen sich wieder Tauchteams aus nah und fern in Überlingen. Erwartet werden hunderte Taucher, die sich unter Wasser auf die Suche nach einer Schatzkiste machen.

Gerade einmal gute zehn Minuten hat es im vergangenen Jahr beim Dreikönigstauchen gedauert, bis die Schatzkiste im Bodensee vor Überlingen gefunden wurde. Mehr als 150 Taucherinnen und Taucher hatten sich unter Wasser auf die Suche nach der Truhe mit dem aufgemalten Totenkopf gemacht. Den besten Spürsinn bewies dabei Maren Wagenfried vom Tauchteam Bodensee aus Herbertingen (Kreis Sigmaringen). Gemeinsam mit ihrem Team konnte sie die begehrte Kiste an Land bringen.

Um acht Uhr morgens in den kalten See

Mit durchschnittlich 6 Grad ist das Wasser des Bodensees im Januar gefühlt eiskalt. Doch das wird auch in diesem Jahr beim Überlinger Dreikönigstauchen die vielen Tauchbegeisterten nicht abschrecken. Um acht Uhr morgens soll es schon losgehen. Dann werden die Taucher in ihren Neoprenanzügen beim Mantelhafen in den Bodensee steigen.

Über 50 Jahre alte Tradition in Überlingen

Vor über 50 Jahren stiegen erstmals Mitglieder des Überlinger Tauchklubs am Dreikönigstag zum Wintertauchen in den See. Daraus hat sich bis heute eine Tradition entwickelt, die sich zu einem der größten Winter-Tauchevents Mitteleuropas entwickelt hat. Die Teilnehmenden kommen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - aber auch aus anderen europäischen Ländern.

Beim Dreikönigstauchen geht es darum, als erstes Team eine vom Veranstalter, der Tauchgruppe Überlingen, zuvor im See versenkte Schatzkiste zu finden und an Land zu bringen. Die Gewinner dürfen sich über den Inhalt freuen - der "Schatz" besteht meist aus einer Flasche hochprozentigen "Tauchwassers" sowie Gutscheinen für Tauchutensilien.

"Königlicher" Winterspaß kann von Land aus beobachtet werden

In erster Linie geht es bei der Veranstaltung aber um Spaß. Die Veranstalter hoffen auf viele Taucher, die als "Heilige Drei Könige" verkleidet sind. Die Zuschauer können die Suche unter Wasser auch in diesem Jahr wieder an einem Monitor an Land mitverfolgen - warm eingepackt im dicken Wintermantel.