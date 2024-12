Ein Pferd aus Teigware für Kinder, der Sprung in den Rhein und Silvesterläufe – zum Jahreswechsel gibt es in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Traditionen.

Um das Jahr gebührend zu verabschieden, gibt es diverse Bräuche. In vielen deutschen Haushalten gehören Raclette, “Dinner for One“ und Feuerwerk zum typischen Silvester dazu.

In Winningen, einem Ort im Landkreis Mayen-Koblenz, gehen Patenkinder am 1. Januar zu ihren Paten. Jungs bekommen ein Pferd und die Mädchen einen Kranz aus Teigware. Als er selbst noch ein Kind war, gab es diesen Brauch schon, erinnerte sich im vergangenen Jahr der damals 70 Jahre alte Rüdiger Weyh, ehemaliger Bürgermeister von Winningen.

Silvesterritt geht auf 1.700 Jahre alte Geschichte zurück

Eine jahrhundertealte Tradition gibt es jedes Jahr im Mayener Stadtteil Hausen zu beobachten: den sogenannte Silvesterritt. Bis zu 40 Pferde und Reiter umrunden dabei drei Mal die Kirche St. Silvester.

Der Brauch geht auf eine Begebenheit aus dem 4. Jahrhundert um den damaligen Papst, Silvester I., zurück. Dieser war damals auf dem Weg nach Trier, als sein Pferd in Hausen ein Hufeisen verlor. Ein Schmied beschlug das Pferd neu, sodass Silvester I. wohlbehalten in Trier ankam. Das Hufeisen wurde später gefunden und hat nun in der Pfarrkirche einen Ehrenplatz. Seitdem lebt das Andenken an diese Geschichte in Form des Silvesterritts fort.

Sportlicher Start ins neue Jahr in Trier

Mehr Sport gehört zu den beliebtesten Vorsätzen für das neue Jahr – in einigen Städte in Rheinland-Pfalz wird schon zum Jahreswechsel damit losgelegt: Hier finden traditionell Silvesterläufe statt. Der bekannteste davon ist in Trier.

Für das Event, das inzwischen zum 35. Mal stattfindet, gehen mehr als 2.500 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 30 Nationen an den Start. Auch Europameisterin Gesa Krause wird wieder dabei sein, genauso wie der neue deutsche Rekordhalter im Marathon, Samuel Fitwi.

Auch in Montabaur im Westerwald hat der Silvesterlauf Tradition. In diesem Jahr wird er zum 25. Mal ausgetragen. Bis zu 2.000 Läuferinnen und Läufer sind im Jubiläumsjahr dabei. Bereits zum 49. Mal startet in Kottweiler-Schwanden im Kreis Kaiserslautern der Silvesterlauf über zehn Kilometer.

Silvesterschwimmen im Rhein

In Mainz bietet die Feuerwehr ein sportliches Spektakel mit ernstem Hintergrund. Rund 200 Feuerwehrleute werden am Vormittag des Silvestertags traditionell in den Rhein springen, zum Teil in kreativen Kostümen. Sie schwimmen etwa einen halben Kilometer und werden dabei von Rettungsbooten begleitet. An Land gibt es eine Fahrzeugausstellung der Feuerwehr, Getränke und Snacks.

Das ganze ist für den guten Zweck, denn der Erlös aus dem Verkauf geht in diesem Jahr an den Verein Frühstart in Mainz, der sich um Frühgeborene und andere Risikokinder kümmert. Gleichzeitig will die Feuerwehr mit der Veranstaltung auf die Aufgaben der Feuerwehr in der Wasserrettung aufmerksam machen.

Das Silvesterabschwimmen der Feuerwehr hat lange Tradition. So wurde 2022 bereits 50. Jubiläum gefeiert. Im vergangenen Jahr musste es dann wegen Hochwasser abgesagt werden.

Kein Neujahrstauchen in Ingelheim

Das traditionelle Neujahrstauchen in Ingelheim muss in diesem Jahr hingegen ausfallen. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Homepage mit. Grund sei die afrikanische Schweinepest. Das Rheinufer, an dem das Tauchen normalerweise stattfinde, gehöre aktuell zur Sperrzone. Normalerweise werden auch bei dieser Veranstaltung Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Wie das Neujahrstauchen im Januar 2024 aussah, sehen Sie hier im Video.

Tausende beim Neujahrsumzug der Mainzer Garden

Der Neujahrstag ist in Mainz ein Highlight der Fastnachtskampagne. Am 1.1. startet der Mainzer Carneval-Verein nämlich um 11:11 Uhr den Neujahrsumzug der Garden. Rund 1.100 Teilnehmer ziehen durch die Innenstadt bis zum Domplatz. Unter ihnen sind 400 Musikerinnen und Musiker, außerdem Schwellkopp- und Fahnenträger.

Zum Abschluss gibt es am Dom das traditionelle Neujahrskonzert der Garden. Nach diesem Auftakt dauert es noch gut zwei Monate bis zum Höhepunkt der Mainzer Straßenfastnacht. Der Rosenmontag fällt in diesem Jahr auf den 3. März.