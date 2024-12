Kurz vor dem Jahreswechsel steht traditionell der Trierer Silvesterlauf an. Frauen und Männer gehen erstmals im Mix-Lauf gemeinsam an den Start. Auch Top-Athleten laufen mit.

Olympiateilnehmer Samuel Fitwi vom Verein "Silvesterlauf Trier" kann es kaum noch abwarten, seinen insgesamt fünften Trierer Silvesterlauf zu bestreiten: "Es ist für mich ein schöner Jahresabschluss."

Die Wettkämpfe beim Trierer Silvesterlauf - eine Übersicht 13:10 Uhr - 600 Meter Bambinilauf Mädchen (bis einschließlich fünf Jahre)

13:20 Uhr - 600 Meter Bambinilauf Jungen (bis einschließlich fünf Jahre)

13:30 Uhr - 1 Kilometer Grundschule Mädchen (6-9 Jahre)

13:40 Uhr - 1 Kilometer Grundschule Jungen (6-9 Jahre)

13:50 Uhr - 1 Kilometer Kinderlauf Mädchen (10-11 Jahre)

14:00 Uhr - 1 Kilometer Kinderlauf Jungen (10-11 Jahre)

14:10 Uhr - 2 Kilometer Mädchen (12-15 Jahre)

14:30 Uhr - 2 Kilometer Jungen (12-15 Jahre)

15:00 Uhr - 5 Kilometer Elitelauf Frauen

15:30 Uhr - 5 Kilometer Lauf der Asse (Männer)

16:00 Uhr - 5 Kilometer Volkslauf Frauen

16:40 Uhr - 5 Kilometer Volkslauf Männer

17:15 Uhr - 5 Kilometer Volkslauf Frauen und Männer (Mix) Start und Ziel ist auf dem Hauptmarkt in Trier. Eine Runde ist 1 Kilometer durch die Fußgängerzone.

Für den 28-Jährigen ist es immer ein besonderer Wettkampf. Er ist mit 17 Jahren als Geflüchteter in die Vulkaneifel gekommen. Dort wurde sein Lauftalent entdeckt und gefördert. Jetzt läuft er für den Silvesterlauf-Verein.

Fitwi will vorne mitlaufen

Vor rund einem Monat stellte Fitwi noch beim Marathon im spanischen Valencia einen neuen deutschen Rekord auf. Er gibt zu, der Wettkampf in Spanien steckt ihm noch in den Knochen. Dennoch will er zeigen, was er kann. "Ich will vorne mitmischen", so Fitwi.

Der 28-Jährige rechnet nicht damit, sein Rennen zu gewinnen. Die Konkurrenz sei stark. So geht etwa Ex-Marathon-Europameister Richard Ringer (LC Rehlingen) in Trier an den Start. "Ich will einfach mein Bestes geben", sagt Fitwi.

Gesa Krause hofft auf ersten Sieg in Trier

Neben Samuel Fitwi ist auch die mehrfache Olympia-Teilnehmerin Gesa Krause (Silvesterlauf Trier) erneut beim Wettkampf in Trier mit dabei. Sie hofft bei ihrer inzwischen elften Teilnahme darauf, ihren ersten Sieg einzufahren.

"Ich werde alles dafür tun. Ich will zeigen, dass ich zu den Top-Athletinnen gehöre", so Krause. Allerdings sei für sie die Vorjahres-Siegerin Lisa Rooms aus Belgien Favoritin. "Sie ist weiter in ihrer Vorbereitung. Ich muss realistisch bleiben", betont die 32-Jährige.

Mehr als 2.700 Teilnehmer am Trierer Silvesterlauf

Es dürften wieder tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden, die sich die Wettkämpfe in der Trierer Innenstadt anschauen. "Der Silvesterlauf ist das größte Sportereignis in Trier", sagt Organisator Berthold Mertes. Das Interesse an dem Event steigt seit Jahren.

Das bestätigt sich auch bei der diesjährigen Ausgabe. Rund 2.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen an den Start - so viele wie seit Jahren nicht mehr. Ähnlich viele Läuferinnen und Läufer waren im Rekordjahr 2019 beim Silvesterlauf in Trier mit dabei.

Neue Distanz bei den Männern und ein neuer Mix-Lauf

Die Männer laufen in diesem Jahr bei ihren Rennen jeweils nur fünf statt bisher acht Kilometer. Das hat laut Mertes vor allem einen sportlichen Hintergrund: "Damit können wir künftig einen Volkslauf mehr anbieten".

In diesem Jahr gehen Frauen und Männer erstmals gemeinsam bei einem Wettkampf des Trierer Silvesterlaufs an den Start. Startschuss ist um 17:15 Uhr.

Nach Anschlag in Magdeburg - mehr Sicherheit in Trier

"Wir haben die Trierer Innenstadt nach der schrecklichen Amokfahrt stärker abgesichert. Darüber bin ich froh", sagt der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Ziel sei es, die Athleten und Zuschauer besser zu schützen - auch vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Um das zu gewährleisten, wurden mehr mobile und feste Poller in der Trierer Innenstadt aufgestellt. Allerdings betont Leibe auch: "Es gibt keine absolute Sicherheit". Die Stadt versuche alles, um die Menschen vor möglichen Gefahren zu bewahren.