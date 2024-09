Am Sonntag ist es wieder soweit. Hunderte Läuferinnen aus etwa 20 Nationen werden in Trier erwartet zum Frauenlauf. An der Startlinie steht auch Olympiateilnehmerin Olivia Gürth.

Sendung am Sa. , 14.9.2024 11:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier