Auch bei ihrer elften Teilnahme beim Heimrennen verpasst Gesa Krause den Sieg. Bei den Männern waren Samuel Fitwi und Richard Ringer am Start.

Krause landete bei dem fünf Kilometer langen Lauf durch die Trierer Altstadt in 16:15 Minuten auf Rang acht. Der Sieg ging an Emeline Imanizabayo aus Ruanda (15:23) vor ihrer Landsfrau Claire Uwitonze (15:28). Dritte wurde Lisa Rooms aus Belgien in 15:40.

Für Krause war es der Abschluss im ersten Wettkampfjahr nach ihrer Babypause. Bei den Olympischen Spielen von Paris war die 32-Jährige über 3.000 Meter Hindernis mit persönlicher Bestzeit ins Finale gestürmt und im Endlauf auf Rang 14 gelandet.

Krauses Trainingspartnerin Olivia Gürth, die in Paris knapp den Endlauf verpasst hatte, war über Weihnachten erkrankt und musste ihren Start in Trier absagen.

Fitwi und Ringer bei den Männern am Start

Im Männer-Rennen landete Samuel Fitwi, der vor rund einem Monat im spanischen Valencia einen neuen Deutschen Rekord über die Marathondistanz aufgestellt hatte, auf Rang zehn. Der 28-Jährige von Silvesterlauf Trier absolvierte die fünf Kilometer in 13:57 Minuten. Den Sieg holte sich Mike Foppen aus den Niederlanden (13:42) vor dem Düsseldorfer Max Thorwirth (13:45) und Nils Voigt vom TV Wattenscheid (13:46). Richard Ringer aus Rehlingen wurde Zwölfter.