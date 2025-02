800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg will Europas Spitze aufmischen

Die 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler hat sich in der Hallensaison fit gemeldet. Mit neuem Trainer und neuer Gruppe möchte sie bei der Hallen-EM vorne mitmischen.

Vor wenigen Monaten hat sich Majtie Kolberg einer neuen Trainingsgruppe angeschlossen. Im Trainingslager in Südafrika bereitete sie sich mit ihrem neuen Team auf die Hallen-Saison vor. Und das hat sich sofort bemerkbar gemacht. Denn seit fast 30 Jahren ist keine Deutsche in der Halle so schnell gelaufen wie sie. Mit 2:00,53 Minuten lief sie beim Leichtathletik-Hallen-Meeting in Erfurt in Europas Spitze. Damit weckt Majtie Kolberg Medaillen-Hoffnungen für die Hallen-Europameisterschaften Anfang März im niederländischen Apeldoorn.

Neuer Trainer, neue Gruppe, neue Reize

Majtie Kolberg hat sich unter ihrem bisherigen Trainer Leo Monz-Dietz innerhalb von knapp 10 Jahren von der deutschen Spitze bis hin zu einer Weltklasse-Athletin entwickelt. Die Zusammenarbeit endete 2024 mit dem Ruhestand ihres langjährigen Trainers und gleichzeitig mit dem erfolgreichsten Jahr ihrer Karriere: Platz fünf bei der EM in Rom und das Erreichen des Halbfinales bei den Olympischen Spielen in Paris.

Majtie Kolberg: Entwicklung und Erfolge Leistungsentwicklung über 800 Meter 2013: 2:17,72 2015: 2:12,49 2017: 2:06,94 2019: 2:05,41 2021: 1:59,24 2023: 1:59,69 2024: 1:58,52 Erfolge Halbfinale Olympische Spiele Paris 2024 5. Platz Europameisterschaften Rom 2024 Bronze Team-EM Chorzow 2023 8. Platz Hallen-EM Istanbul 2023

Zusammen mit dem slowenischen Trainer Jan Petrač möchte Majtie ihr Potenzial weiter ausschöpfen. Im Trainingslager in Südafrika groovt sie sich ein in ihr neues Umfeld. "Ich bin dankbar zum ersten Mal in meinem Leben eine Trainingsgruppe zu haben. Es herrscht so viel gute Laune, Empathie und einfach ein guter Vibe, da geht man viel entspannter in die Wettkämpfe", beschreibt die 25-Jährige begeistert, wie sie die neue Gruppe erlebt.

"Hartes Training, macht Wettkämpfe leichter"

Das Training sei deutlich härter geworden, sagt Kolberg über die neuen Einheiten unter ihrem Coach Petrač: "Ich mache mehr Umfang, mehr Kraft und muss meine Komfortzone viel mehr verlassen." Praktisch daran sei, dass sich die Wettkämpfe "bei so hartem Training relativ locker anfühlen".

Training mit 400-Meter-Spezialistin Alica Schmidt

Mit dabei in der Trainingsgruppe ist auch die ehemalige 400-Meter-Läuferin Alica Schmidt, die sich künftig über die 800 Meter etablieren möchte. Die gebürtige Wormserin hat mehr als fünf Millionen Follower auf Instagram und lässt ihre Fans an ihrem Trainingsalltag in ihrer Gruppe teilhaben.

Auch Majtie Kolberg und ihre Trainingsgruppe rücken dadurch noch mehr in den medialen Fokus. Sie ist froh, mit Alica zusammen zu trainieren: "Sie ist eine große Bereicherung für die Gruppe, es macht viel Spaß."

Wenig Zeit für Heimatbesuche im Ahrtal

Majtie hat international auf sich aufmerksam gemacht. Die regionale Bemerkbarkeit in ihrer Heimat im Ahrtal hat allerdings abgenommen. Die 800-Meter-Läuferin lebt mit ihrem Partner Manuel Sanders in Dortmund und studiert Lehramt in Köln. Neben Wettkämpfen und Trainingslagern bleibt wenig Zeit für Heimatbesuche: "Ich glaube ich war seit Weihnachten nicht mehr zuhause, aber ich hoffe, dass ich es nach der EM mal ins Ahrtal schaffe."

Trotzdem bleibt Majtie ihrer Rheinland-Pfälzischen Heimat treu. Ihren Verein die LG Kreis Ahrweiler hat sie nie verlassen: "Ich finde es cool, dass man so lange in seinem Verein bleiben kann. Ich weiß die Unterstützung sehr zu schätzen und die Leute in meinem Verein sind alle sehr herzlich."

Nächste Stationen: Hallen-DM und Hallen-EM

Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund (21.2 – 23.2) wird Majtie Kolberg einen Ausflug auf die längere 1500-Meter-Distanz unternehmen und ihre Ausdauer testen. Ohnehin beschreibt sie ihr aktuelles Training als 1500-Meter tauglich. Eventuell ein Wink in Richtung Zukunft?

Jedenfalls liegt der Fokus nach der DM auf den Hallen-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn (6.3. – 9.3.). "Ich hoffe, ich kann meinen fünften Platz von der EM in Rom ein bisschen toppen", erklärt Kolberg angriffslustig. Vermutlich ist es nicht der Vierte Platz, den sie in Apeldoorn anvisiert.