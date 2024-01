Tausende feiern beim Neujahrsumzug der Garden in Mainz

Die Fastnacht hat Mainz wieder voll im Griff: Mit dem Neujahrsumzug der Garden hat am Montagvormittag offiziell die Kampagne 2024 begonnen.

Rund 2.500 Gardisten, Schwellköpp und Fahnenträger sowie Musikerinnen und Musiker sind am Vormittag des Neujahrstages durch die Mainzer Innenstadt gezogen. Sie wurden entlang der Strecke von Hunderten Zuschauern mit einem fröhlichen Helau begrüßt.

Über die Große Bleiche ging es zum Schillerplatz und zum Domplatz. Dort stieg dann das Neujahrskonzert der Mainzer Garden, das vom Mainzer Carneval-Verein und der Stadt ausgerichtet wurde. Nach Schätzung des Vereins feierten auf dem Platz insgesamt rund 4.500 Menschen.

Es ist einfach eine tolle Veranstaltung, die von Jahr zu Jahr mehr Gäste am Neujahrsmorgen in die Innenstadt lockt.

Der Neujahrsumzug der Garden läutet traditionell den Auftakt der Fastnachtskampagne in Mainz ein, die mit der Fastnachtsbeerdigung am Aschermittwoch endet - in diesem Jahr am 14. Februar.

Fastnacht 2024 mit Schoppestecher als Zugplakettchen

Das Motto der diesjährigen Kampagne lautet "Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein."

Mit dem Kampagnenauftakt beginnt auch der Verkauf des diesjährigen Zugplakettchens - in diesem Jahr eine limitierte Sonderedition. 7.777 goldene Schoppestecher werden für 11 Euro pro Stück verkauft.