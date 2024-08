Ein neunjähriger Junge und seine Großeltern aus Deutschland sind am Donnerstag bei einem Unfall im Kanton St. Gallen ums Leben gekommen. Das Auto des Ehepaars war mit einem Bus und einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen.

Drei Tote, ein Schwerverletzter und mehrere Leichtverletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Wattwil im Kanton St. Gallen. Wie die Polizei dem SWR bestätigte, handelt es sich bei den Toten um einen neunjährigen Jungen und seine Großeltern. Die beiden 76 und 75 Jahre alten Deutschen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen) und der Enkel, der in der Schweiz lebt, waren zusammen im Auto unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen stieß ihr Wagen mit einem Bus zusammen und prallte dann in ein weiteres Auto.

Auf Gegenfahrbahn geraten und mit Bus zusammengestoßen

Das Auto des 76-Jährigen war laut Zeugen in einer Rechtskurve über die Mittellinie geraten. Dabei kam es auf der Gegenfahrbahn zur Kollision mit dem Bus. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto in die Gegenrichtung und stieß dort mit dem Wagen einer 49-jährigen Frau zusammen. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren die beiden Senioren bereits tot. Der neunjährige Junge wurde vom Notarzt reanimiert, starb aber ebenfalls vor Ort.

Die Front des Busses wurde bei dem Unfall zerstört. Pressestelle Kantonspolizei St. Gallen

Busfahrer schwer verletzt, Fahrgäste unter Schock

In dem vollbesetzten Schweizer Postbus, der als Bahnersatzverkehr unterwegs war, befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 30 Fahrgäste. Sie wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, viele erlitten einen Schock. Der 68-jährige Busfahrer selbst kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des zweiten Autos, das in den Unfall verwickelt wurde, blieb unverletzt.