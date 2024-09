Die barocke Basilika St. Martin im oberschwäbischen Weingarten feiert ihr 300-jähriges Bestehen. Sie war am 10. September 1724 geweiht worden. Gefeiert wird mit einer Festwoche.

Vor 300 Jahren, am 10. September 1724, ist die Weingartener Barockbasilika St. Martin fertiggestellt und feierlich geweiht worden. Das war damals eine besondere Leistung im katholischen Oberschwaben, sagt Dekan Ekkehard Schmid.

Das war auch damals nicht selbstverständlich, dass man so ein Bauwerk vollenden konnte.

Wegen ihrer imposanten Kuppel wird die Basilika auch "schwäbisches Sankt Peter" genannt. Sie sei halb so hoch, halb so breit und halb so lang wie der Petersdom in Rom, teilte die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit.

Eine Festwoche zum Geburtstag der Basilika

Das 300-jährige Jubiläum wird am Dienstagabend mit einem Festgottesdienst gefeiert. Außerdem startet eine Festwoche und es sollen ganzjährig Aktionen stattfinden. So wird die Basilika mit einer bewegten Lichtinstallation über mehrere Wochen beleuchtet. Zudem soll es neben einer Sonderbriefmarke eine Geburtstagskartenaktion geben: "Was ich der Basilika, meiner Kirche, wünsche".

Geplant sind auch ein Fotowettbewerb, eine Kinderaktion "Legokirche", mehrere Ausstellungen, eine Open-Air Kinoreihe im Bruderhöfle sowie Themenführungen und Orgelkonzerte.

Bei der Veranstaltung "Bibel, Pop & Poesie" zum 300. Geburtstag der Basilika wurde der Innenraum magisch beleuchtet. Es kamen mehr als 500 Menschen. SWR Alfred Knödler

Welfengrab, Klosterkirche und Wallfahrtsstätte

Auf dem Martinsberg oberhalb der Weingartener Innenstadt stand vor dem Bau der Basilika ein alamannischer Herrensitz, dann ein Benediktinerkloster mit romanischer Kirche und Grablege der Welfen. Die heutige Kirche ist das größte barocke Kirchenbauwerk Deutschlands und die größte Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die in der Basilika aufbewahrte Heilig-Blut-Reliquie wird in ganz Oberschwaben verehrt. Sie ist auch Mittelpunkt einer der größten Reiterprozessionen Europas, des jährlich stattfindenden Weingartener Blutrittes.