Wer sind die Bernadottes und wie kamen sie an den Bodensee?

Großherzog Friedrich II. vermachte die Insel 1928 seiner Schwester Viktoria, Königin von Schweden. So gelangte die Insel in das Eigentum des schwedischen Königshauses. Der Enkel von Königin Viktoria, Lennart, übernahm 1932 die Verwaltung der Mainau. Weil er durch die Heirat mit einer Bürgerlichen sämtliche Titel und Erbansprüche an das schwedische Königshaus verlor, zog er von Schweden auf die Mainau und machte die Insel für sich und seine Familie zum neuen Wohnsitz.

Lennart Graf Bernadotte verwandelte die verwilderte Insel Mainau in ein Blumen- und Pflanzenparadies und machte sie der Öffentlichkeit zugänglich. 1974 brachten er und seine Frau Sonja Gräfin Bernadotte die gesamte Insel in die Mainau GmbH ein, deren Hauptanteilseigner die gemeinnützige Lennart-Bernadotte-Stiftung ist.

Heute stehen Bettina Gräfin Bernadotte und Björn Graf Bernadotte an der Spitze des Unternehmens. Die Kontakte zum schwedischen Königshaus bestehen weiter. Zuletzt war Königin Silvia von Schweden im Oktober 2023 anlässlich einer Rosentaufe auf der Mainau.