Lennart-Bernadotte-Stiftung wird 50 Jahre alt

Feststimmung auf der Insel Mainau: Dort wird am Freitag das 50-jährige Jubiläum der Lennart-Bernadotte-Stiftung gefeiert. Sie war 1974 von Lennart Graf Bernadotte gegründet worden.

Lennart Graf Bernadotte hat sich früh für Nachhaltigkeit, Umweltschutz sowie den Fortbestand der Insel Mainau eingesetzt. Deshalb gründete er vor 50 Jahren die gleichnamige Stiftung. Nun wird, 20 Jahre nach dem Tod des Grafen, auf der Blumeninsel das Jubiläum der Stiftung gefeiert.

Stiftung am Betrieb der Insel Mainau beteiligt

Der gemeinnützigen Lennart-Bernadotte-Stiftung gehört der Großteil der Mainau GmbH, die die Insel betreibt. Außerdem unterstützt die Stiftung Umwelt-Projekte auf der Insel, wie etwa Baumpatenschaften und sie vergibt jedes Jahr einen mit 1.000 Euro dotierten Preis für Abschlussarbeiten im Bereich der Garten- und Landschaftspflege. Fünf Kinder des verstorbenen Gründers Lennart Bernadotte sind im Vorstand der Stiftung, in die am 13. Dezember 1974 die Insel und ihre Liegenschaften eingebracht wurden.

Graf Lennard Bernadotte im Alter von 95 Jahren. Er starb am 21. Dezember 2004. dpa Bildfunk picture-alliance/dpa/Patrick Seeger

Festakt mit geladenen Gästen

Anlässlich des Jubiläums findet auf der Bodenseeinsel von 10 bis etwa 15:30 Uhr ein Festakt mit geladenen Gästen statt. So sind einer Sprecherin zufolge neben der Familie Bernadotte unter anderem Bernhard Markgraf von Baden dabei, Werner Konold vom Deutschen Rat für Landespflege sowie Professor Dr. Klaus Neumann, der Präsident der Deutschen Gartenbaugesellschaft.

Stiftung will neue Wege gehen

Das 50-jährige Jubiläum nimmt die Lennart-Bernadotte-Stiftung zum Anlass, sich neu auszurichten. Eine der künftigen Herausforderungen sei es, den Mainau-Park an den Klimawandel anzupassen. Eine andere, künftig stärker in die Gesellschaft hineinzuwirken, vor allem dort, wo die öffentliche Hand nicht präsent sei, so eine Sprecherin. Die Gemeinnützigkeit sei schließlich der ursprüngliche Zweck der Stiftung gewesen.