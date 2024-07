Wo eigentlich hunderte Urlauber zwischen Zelten und Wohnwagen entspannen sollten, ist aktuell eine Baustelle. Nach dem Hochwasser Ende Juni dauern die Aufräumarbeiten in Markdorf an.

Gähnende Leere, wo eigentlich Kinder herumtollen sollten: Auf dem Campingplatz Wirthshof in Markdorf laufen genau zwei Wochen nach dem Unwetter Ende Juni im Bodenseekreis die Aufräumarbeiten. Betreiber Claudius Wirth, seine Familie und das ganze Campingplatz-Team sind nach wie vor täglich damit beschäftigt, Schlamm zu schippen und überspülte Stellplätze leer zu räumen. Hunderte Buchungen musste das Team für den Sommer absagen. Dass der kleine Muldenbach, der neben dem Campingplatz fließt, zu einem reißenden Fluss werden könnte - damit hatte bis vor zwei Wochen niemand gerechnet.

Rückblick: Unwetter Ende Juni im Bodenseekreis

Am 26. Juni brach ein Unwetter über dem Bodenseekreis herein, besonders betroffen waren an diesem Tag die Gemeinden Oberteuringen und Markdorf. Die Regenmengen sorgten für Überschwemmungen, geflutete Straßen, vollgelaufene Keller und auch zu Stromausfällen. 200 Menschen mussten auf dem Wirthshof evakuiert werden, die Wassermassen kamen für alle überraschend. Mit Radladern und Unimogs wurden die Urlauberinnen und Urlauber vom Campingplatz-Team, der Markdorfer Feuerwehr und von Mitarbeitern der Gemeinde vom Platz gebracht, erinnert sich Claudius Wirth an den Morgen.

So berichtete SWR Aktuell am 26. Juni über die Überschwemmungen in der Bodenseeregion:

Die Folgen dieser Stunden sind auf dem Campingplatz nach wie vor gravierend. Besonders betroffen sind die Stellplätze der Dauercamperinnen und -camper.

Der Fluss hat das Wasser und den Schlamm an den Vorzelten hochgedrückt. Die Zelte standen unter Wasser, der Schlamm steht nach wie vor unter den Wohnwagen. Wir finden immer noch Schuhe, die davongespült wurden.

Jeder einzelne Wohnwagen muss nun weggefahren werden, die Plätze werden in den kommenden Wochen und Monaten grundlegend saniert. Die Strom- und Abflussleitungen müssen alle überprüft werden. Zwei Straßen weiter steht auch alles leer. Die eigentlich grünen Wiesenstellplätze sind mit einer dicken Schlammschicht überzogen, tiefe Reifenspuren sind zu sehen. Dort sollten die Camperinnen und Camper stehen, die ihren Sommerurlaub auf dem Wirthshof verbringen wollten.

Von den Stellplätzen muss nun eine dicke Schlammschicht weggebaggert werden. SWR Marlene Fuchs

Mit Baggern und Schaufeln räumt die Familie Wirth nun Tag für Tag den Schlamm weg und legt Schächte wieder frei. Die Hoffnung sei, dass bis Ende Oktober wieder überall Rasen angesät werden könne, sagt Claudius Wirth. Zum Start der neuen Saison an Ostern 2025 sollen die Plätze fertig sein. Insgesamt sind 196 Plätze von den Hochwasserschäden betroffen. Eine Versicherung gegen sogenannte Elementarschäden, also auch Hochwasserschäden, hat die Familie vor einigen Jahren abgeschlossen. Nun warten sie auf die Beurteilung des Gutachters, sagt Wirth.

Urlaubsstimmung auf dem intakten Teil des Campingplatzes

30 Plätze sind dagegen komplett intakt und können vermietet werden. Nicht betroffen sind außerdem auch der Hotelbetrieb, das Restaurant, das Schwimmbad und die Chalets des Campingplatzes, die oberhalb und auf der anderen Seite des Bachs stehen. Camping- und Urlaubsstimmung herrscht darum abseits der überschwemmten Plätze und trotz der Bauarbeiten doch noch auf dem Platz.

Wir freuen uns auf den Urlaub am Bodensee. Wir haben natürlich das Unwetter in den Medien verfolgt, aber jetzt merken wir nichts davon. Es ist traurig für alle, die nun nicht herkommen können.