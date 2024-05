800 Schweine verbrennen in Ostschweizer Zuchtbetrieb

Bei einem Stallbrand in Gossau (Kanton St. Gallen) sind am Mittwoch rund 800 Schweine verendet. Trotz starken Rauchs überlebten 90 Muttertiere mit 600 Ferkeln in einem zweiten Stall.

Bei einem Brand in einem Schweinezuchtbetrieb in Gossau (Kanton St. Gallen) sind am Mittwochnachmittag alle rund 800 Tiere im betroffenen Stall verendet. Der Stall sei komplett ausgebrannt und das Dach eingestürzt. Menschen wurden laut Polizei bei dem Feuer nicht verletzt. Ein zweiter Stall mit 90 Mutterschweinen und rund 600 Ferkeln war den Angaben zufolge vom Feuer nicht direkt betroffen. Jedoch zog aufgrund des Windes starker Rauch in das Gebäude. Die Feuerwehr entlüftete den Stall. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kantonspolizei. Sie bittet um Zeugenhinweise.