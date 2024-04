Im Kreis Konstanz hat am Sonntag ein Mehrfamilienhaus gebrannt - dabei wurden mehrere Bewohner und Feuerwehrleute verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Singen im Kreis Konstanz sind sechs Feuerwehrkräfte und zehn Bewohnerinnen und Bewohner verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Haus sei am Sonntag evakuiert worden und die Feuerwehr habe zwölf Menschen zum Teil mit Drehleitern aus dem brennenden Gebäude geholt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Kliniken.

Das Mehrfamilienhaus war durch das Feuer zunächst unbewohnbar, es entstand ein Schaden von schätzungsweise 80.000 Euro, wie es weiter hieß. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

App Nina warnt Menschen vor Ort

Als die Einsatzkräfte am Vormittag eintrafen, trat bereits dichter Rauch aus den Fenstern heraus. Anwohnerinnen und Anwohner wurden von der Feuerwehr über die Warn-App Nina wegen des starken Rauchs aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Der Löschvorgang gestaltete sich wegen der starken Hitze laut Polizei als schwierig. Die betroffene Straße war für mehrere Stunden für den Feuerwehreinsatz gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.