Laupheim: Hund löst Brand in Küche aus

Das Haustier einer Bewohnerin hat am Donnerstagmorgen einen Herd in einem Mehrfamilienhaus in Laupheim eingeschaltet. Die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung des Feuers.

Ein Hund hat in Laupheim (Kreis Biberach) einen Brand in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Laut Polizei sprang das Haustier an einem Herd hoch und schaltete dabei versehentlich den Temperaturregler ein. Ein Holzschneidebrett und Papier fingen daraufhin Feuer.

Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt war, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem SWR. Die Feuerwehr konnte aber rechtzeitig verhindern, dass sich das Feuer in der Küche weiter ausbreitet. Der Sachschaden sei deswegen gering ausgefallen, so die Polizei. Auch die Bewohnerin und ihr Hund blieben unverletzt.

In den letzten vier Jahren, seit ich hier arbeite, hatte ich so etwas noch nie.

Brände, die von Tieren verursacht werden, seien relativ selten, so der Sprecher. Ihm sei in den vergangenen vier Jahren kein einziger Fall im Gebiet des Polizeipräsidiums Ulm untergekommen.