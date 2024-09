per Mail teilen

Vor 100 Tagen, in der Nacht auf den 1. Juni, war Meckenbeuren besonders vom Hochwasser betroffen. Die Schäden des Unglücks sind noch immer nicht alle beseitigt.

Die Gemeinde Meckenbeuren (Bodenseekreis) ist von den Unwettern Anfang Juni besonders stark betroffen gewesen. So waren neben vielen Wohnhäusern auch Schulen und eine Festhalle mit Wasser vollgelaufen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Nach dem anhaltenden Starkregen Anfang Juni hatte der Pegel der Schussen in Meckenbeuren das Rekordniveau von 4,87 Meter erreicht. In den Straßen stand das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch. Brücken wurden gesperrt, Häuser evakuiert. Die Bahn hatte den Verkehr eingestellt. 100 Tage später laufen weiterhin die Reparaturarbeiten.

Keller in Schule und Festhalle sind immer noch feucht

An den Fassaden der Schule und der Festhalle im Ortsteil Kehlen sind der Schlamm und die Hochwasserspuren zwar beseitigt, jedoch sind die Keller immer noch feucht. Bodenbeläge müssen entfernt, der Putz von den Wänden geschlagen werden, damit die vollgesogenen Ziegelwände trocknen können, so die Gemeinde.

Kurz vor dem Schulstart seien auch die Telefonanlage und die Toiletten immer noch nicht nutzbar. Ein Toilettenwagen steht als Ersatz bereit. Auch müsse die Heizungsanlage vor dem Winter wieder zum Laufen gebracht werden, sagt Bürgermeister Georg Schellinger (CDU). Er geht davon aus, dass die Trocknung demnächst abgeschlossen werden könne, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen.

Spenden für betroffene Bürger in Meckenbeuren

Anfang Juni hatte das Hochwasser große Teile des Ortes überschwemmt und auch bei vielen Bürgern Schäden angerichtet. Für die Betroffenen sind bei der Gemeinde mittlerweile einige Spenden eingegangen.

Erfreulicherweise hatten wir noch weitere Klein- und auch Großspenden und liegen aktuell bei etwas über 120.000 Euro beim Spendenaufkommen.

Derzeit hätten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, so Bürgermeister Schellinger, noch Details mit ihren Versicherungen abzuklären: Wo sind die Schäden? Welche Schäden zahlen die Versicherung und was nicht? Der Gemeinderat werde in Kürze über die Verteilung der Spenden entscheiden.

Vorbereitungen auf das nächste Hochwasser

Wie lange die Aufräumarbeiten noch dauern werden, sei unklar. Erst im März sind laut der Gemeinde die letzten Schäden des Hochwassers von 2021 beseitigt worden. Der Feuerwehrkommandant von Meckenbeuren rechnet künftig mit weiteren Hochwassern mit höheren Pegeln in kürzeren Abständen.

Auch die Gemeinde betont, dass mehr für den Hochwasserschutz getan werden müsse. So sollten auch Bürgerinnen und Bürger vorsorgen. Etwa indem sie Heizöltanks gegen Auftrieb sichern, Rückstausicherungen einbauen und lernen, wie sie Sandsäcke richtig vor den Kellerfenstern stapeln. Entsprechende Informationen stelle die Gemeinde zur Verfügung.