Manche Unternehmen können unverändert viele Ferienjobs für Schüler und Studenten anbieten. Andere bieten deutlich weniger oder gar kein Jobangebot - ein Überblick.

Schülerinnen, Schüler und Studierende nutzen gerne die Sommer- oder Semesterferien, um in wenigen Wochen so viel Geld zu verdienen, wie es neben Schule oder Uni kaum möglich wäre. So können in vier Wochen schnell mal ein paar tausend Euro zusammenkommen. Wie viel man verdient und ob man überhaupt einen Job bekommt, hängt dabei stark von der Branche und Tätigkeit ab.

Die lahmende Konjunktur wirkt sich besonders stark auf Unternehmen aus, weshalb weniger Ferienjobs angeboten werden. So ist die Lage bei einigen großen Unternehmen, die üblicherweise besonders viele und beliebte Ferienjobs anbieten:



Während Autobauer Porsche wie gewohnt keine Ferienjobs anbietet, findet man sowohl bei Daimler Trucks als auch bei Mercedes Angebote für Jobsuchende, die älter als 18 Jahre sind. Daimler gibt zwar keine exakten Zahlen an, teilt aber mit, dass es im Sommer 2024 weniger Stellen als im Vorjahr gibt. Dennoch seien noch ein paar Stellen unbesetzt. Daimler vergütet im Schnitt mit einem Monatsgehalt von 2.700 Euro brutto und Mercedes im Schnitt mit 2.900 Euro, Schichtzulage noch nicht inbegriffen. Der Mobilitäts- und Technologiekonzern ZF Friedrichshafen musste in einzelnen Bereichen Kurzarbeit anmelden und hat deshalb ein geringeres Angebot an Ferienjobs als im Vorjahr. Laut eigenen Angaben gibt es dieses Jahr rund 100 Ferienkräfte über die Sommermonate hinweg. Vergangenen Sommer waren es noch 400-500 pro Monat. Auch Ventilatorhersteller Ziehl-Abegg und Luft- und Antriebstechnikhersteller ebm-papst im Großraum Heilbronn geben an, Ferienstellenangebote kürzen zu müssen.

Die Outlet City Metzingen (Kreis Reutlingen) sucht für die einzelnen Stores in 170 Geschäften Aushilfskräfte in den Sommerferien. 18-Jährige können sechs Wochen am Stück arbeiten. Ein großes Angebot an Ferienjobs hat auch die Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn): Für alle Filialen des Discounters Lidl in Baden-Württemberg werden noch Schülerinnen und Studenten für den Sommer gesucht. Bereits mit 16 Jahren können Jugendliche dort arbeiten – zum unternehmensinternen Mindestlohn von 14 Euro pro Stunde. So können Schülerinnen und Schüler im Verkauf oder bei der Warenverräumung arbeiten und sich etwas Geld ansparen.

Die Bundesagentur für Arbeit vermittelt aktuell noch knapp 140 Ferienjobs von mittleren und kleinen Unternehmen in BW. Größere Unternehmen posten ihre Angebote überwiegend auf der eigenen Internetseite. Einen Rückgang im Ferienjobangebot begründet die Bundesagentur für Arbeit mit der aktuellen konjunkturellen Lage. Dabei seien Ferienjobs für junge Menschen ein erster Einblick in die Berufswelt und böten eine wichtige Chance, um Erfahrung zu sammeln, so Martina Musati, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg.