Auf der Galopprennbahn gibt es auch während der Rennen immer genug zu tun. Das Rasenfläche muss in gutem Zustand gehalten werden und auch der Nachschub an Tippscheinen ist wichtig.

Iffezheim ist wieder im Rennsportfieber. Auf der Galopprennbahn hat die Große Woche begonnen. Auf dem Programm stehen noch bis zum kommenden Wochenende rund 50 hochkarätige Pferderennen. Aber eines ist klar: Ohne helfende Hände im Hintergrund geht gar nichts. Mehr als 50 jugendliche Ferienjobber arbeiten vor und hinter den Kulissen, damit die Pferderennen reibungslos über die Bühne gehen.

Vielfältige Aufgaben rund um die Galopprennbahn

Der Jubel auf den Tribünen ist groß, wenn die Rennpferde auf die Zielgerade einbiegen. Nach einem solchen Galopprennen sieht das Geläuf aber entsprechend aus. Die Pferde haben mit ihren Hufen regelrechte Löcher im Rasen hinterlassen – die müssen von den Ferienjobbern, den sogenannten Stemplern, mit einem Metallhaken wieder geplättet werden. Eine der Stemplerinnen ist die 16-jährige Melissa Tosun.

Melissa Tosun ist 16 Jahre alt und jobbt auf dem Geläuf der Galopprennbahn. SWR Patrick Neumann

Auch der 15-jährige Jakob Schorb jobbt auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Er ist ein sogenannter Läufer – er muss immer schauen, dass überall genügend Wettscheine ausliegen.

"In meiner Familie gibt es einige, die auf der Galopprennbahn arbeiten"

Ferienjobs beliebt in Iffezheim und Umgebung

Jochen Fuchs ist Personalmanager auf der Rennbahn und somit auch für die Ferienjobber verantwortlich. Musste er früher noch mühsam nach Jobbern suchen, rennen sie ihm heute fast die Bude ein. Nach Corona und Wirtschaftskrise, so sagt er, hätten Ferienjobs wieder an Bedeutung gewonnen. 11 Euro Mindestlohn pro Stunde werden in Iffezheim gezahlt.

"Manche Familien jobben seit Generationen bei den Pferderennen in Iffezheim"

Pferderennsport: für viele Job und Leidenschaft

Reich wird man als Ferienjobber natürlich nicht – aber es gehe, so Personalmanager Jochen Fuchs, auch um mehr als um einen Job. Die Galopprennen in Iffezheim sind Tradition seit über 150 Jahren. Vielen Familien liegen Pferderennen im Blut.

Die Große Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim läuft noch bis zum dritten September. Sportlicher Höhepunkt ist der Große Preis von Baden am letzten Rennsonntag. Dieses Rennen ist mit 400.000 Euro dotiert.